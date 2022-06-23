Twitter, karakter sınırı olmayan Twitter Notlar özelliğini doğruladı

Bildiğiniz üzere Twitter'da bir gönderi paylaşmak istediğinizde karakter sınırı ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bu durumu ortadan kaldıracak Twitter Notlar özelliği geliyor. Bu özellikle karakter sınırı olmadan paylaşımlar yapmak mümkün olacak.
Uzun yazılar için Twitter Notlar özelliği geliyor
Twitter resmi hesabından Twitter Notlar özelliğini doğruladı. Aynı zamanda bu özelliğin nasıl çalıştığını da açıklayan Twitter, paylaşılan videoda "Yaz" sekmesine tıklayarak nasıl "Not" yazıldığını gösteriyor. Video içerisinde hem karakter sınırının bulunmadığı hem de birden fazla resim, video ya da link paylaşılabileceği gösteriliyor.
Paylaşılan bir diğer videoda ise paylaşılmış bir notun nasıl okunabileceği ve paylaşılabileceği gösteriliyor. Tabi paylaşılmış bir notun düzenlenmesi de mümkün. Bu durumda da üst kısımda bir "(Düzenlendi)" ifadesi yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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