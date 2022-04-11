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    Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak

    Karapınar GES'in kurulum çalışmaları hakkında bilgi veren Ziya Altunyaldız, Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkacağını belirtti.
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    Karapınar GES ile elektrikte güneşin payı yüzde 20'ye çıkacak

    Konya’nın Karapınar ilçesine yapımı devam eden Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulum çalışmaları devam ediyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    1348 megavat güce ulaşacak

    Altunyaldız’ın açıklamalarına göre Karapınar GES’te kurulu güç 628 megavata ulaştı. Bu yılın sonunda toplam 3,5 milyon güneş panelinin yerleştirilmesiyle birlikte kurulum çalışmaları tamamlanacak ve 1348 megavat kurulu güce ulaşacak. Yıllık 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçilecek.

    Karapınar GES ile elektrikte güneşin payı yüzde 20'ye çıkacak

    Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkaracak." diye konuştu.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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