Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak

Konya’nın Karapınar ilçesine yapımı devam eden Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulum çalışmaları devam ediyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretimi 2021'de rekor kırdı 6 gün önce eklendi

1348 megavat güce ulaşacak

Altunyaldız’ın açıklamalarına göre Karapınar GES’te kurulu güç 628 megavata ulaştı. Bu yılın sonunda toplam 3,5 milyon güneş panelinin yerleştirilmesiyle birlikte kurulum çalışmaları tamamlanacak ve 1348 megavat kurulu güce ulaşacak. Yıllık 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçilecek.

Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkaracak." diye konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Karapınar GES ile elektrikte güneşin payı yüzde 20'ye çıkacak