James Webb Uzay Teleskobu'ndan göz kamaştıran Carina Nebula yıldızları

Karina Bulutsusu yıldızları nasıl oluşuyor?
Moleküler bulutları parçalayarak ortaya çıkan bu yıldızlar NASA tarafından sıkça takip ediliyor. Yayımlanan görüntülerde bu ışıklı gök cisimlerinin nasıl oluştuğu gösteriliyor. Karina Bulutsusu birçok PC kullanıcısı tarafından masaüstü görseli olarak kullanılıyor.
Uluslararası dergilerde Carina Nebula şeklinde adlandırılan bu bulutsu yıldızlar için âdeta bir yuva işlevine sahip. Houston'daki Rice Üniversitesi için çalışan ve bir gök bilimci olan Megan Reiter, NASA aracılığıyla yayımlanan görüntüler hakkında konuştu.
Deneyimli astronom bu görsellerin Carina Nebula'da meydana gelen yıldızların bolluğu ile meydana gelme sıklığını sergilediğini ve evrenin güzelliği hakkında daha çok fikir verdiğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...