James Webb Uzay Teleskobu'ndan göz kamaştıran Carina Nebula yıldızları

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu bir kez daha büyülemeyi başardı. Türü Salma olan Karina isimli bu takımyıldız Nicolas Louis de Lacaille tarafından 1751 yılında keşfedildi. Karina Bulutsusu yıldızları onları meydana getiren moleküler bulutları parçalıyor ve ön plana çıkıyor.

NASA, Jüpiter'in uydusundan olağanüstü görüntüler paylaştı 11 sa. önce eklendi

Karina Bulutsusu yıldızları nasıl oluşuyor?

Moleküler bulutları parçalayarak ortaya çıkan bu yıldızlar NASA tarafından sıkça takip ediliyor. Yayımlanan görüntülerde bu ışıklı gök cisimlerinin nasıl oluştuğu gösteriliyor. Karina Bulutsusu birçok PC kullanıcısı tarafından masaüstü görseli olarak kullanılıyor.

Uluslararası dergilerde Carina Nebula şeklinde adlandırılan bu bulutsu yıldızlar için âdeta bir yuva işlevine sahip. Houston'daki Rice Üniversitesi için çalışan ve bir gök bilimci olan Megan Reiter, NASA aracılığıyla yayımlanan görüntüler hakkında konuştu.

Tam Boyutta Gör Reiter'a göre insanlık aslında evreni tam anlamıyla keşfemedi çünkü evren sanıldığından çok daha derin.

Deneyimli astronom bu görsellerin Carina Nebula'da meydana gelen yıldızların bolluğu ile meydana gelme sıklığını sergilediğini ve evrenin güzelliği hakkında daha çok fikir verdiğini düşünüyor.

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