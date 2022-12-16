NASA, Jüpiter'in volkanik uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler paylaştı

Juno, Jüpiter'in en büyük üçüncü uydusunu görüntüledi
Bilmeyenler için Jüpiter gezegenini incelemek için NASA tarafından 2011 yılında fırlatılan Juno uzay aracı, Temmuz 2016’da gezegenin yörüngesine ulaştı. O zamandan bu yana gezegen hakkında verileri toplamaya devam eden NASA, Jüpiter’in atmosferinde su keşfi ve aurora kanıtları ile etkileyici sonuçlara ulaştı.
Günümüzde NASA, Juno görevini Jüpiter'i çevreleyen uyduları incelemek için genişletti. Şimdi uzay aracı, gezegenin en büyük uyduları arasında yer alan Ganymede ve Europa'dan sonra Io'da kuruluyor. Bu yeni gözlemler uydular ve özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.
BBC'ye açıklamalarda bulunan Juno araştırma ekibinin başkanı Prof. Scott Bolton, ''Volkanlar ve lav akışını anlamaya çalışma ve bunları haritalandırmanın yanında bir dizi hedefimiz daha var'' dedi. Bolton, "Aynı zamanda yerçekimi alanına bakacağız ve İo'nun iç yapısını anlamaya çalışacağız. Tüm bu volkanları yaratan magma küresel bir okyanusu mu oluşturuyor, yoksa bunlar bağımsız yapılar mı görmek istiyoruz." sözlerini dile getirdi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/89862/nasa-captures-phenomenal-photo-of-lava-lakes-on-jupiters-third-biggest-moon/index.html https://www.bbc.com/news/science-environment-63982190 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...