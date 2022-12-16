NASA, Jüpiter'in volkanik uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler paylaştı

Tam Boyutta Gör NASA tarafından 11 yıl önce Jüpiter'in yörüngesine gönderilen Juno uzay aracı, Jüpiter'in üçüncü en büyük uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler yakaladı. 3.600 kilometre çapındaki uydunun en son benzer görüntüleri yaklaşık 20 yıl önce çekilmişti.

Juno, Jüpiter'in en büyük üçüncü uydusunu görüntüledi

Bilmeyenler için Jüpiter gezegenini incelemek için NASA tarafından 2011 yılında fırlatılan Juno uzay aracı, Temmuz 2016’da gezegenin yörüngesine ulaştı. O zamandan bu yana gezegen hakkında verileri toplamaya devam eden NASA, Jüpiter’in atmosferinde su keşfi ve aurora kanıtları ile etkileyici sonuçlara ulaştı.

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Günümüzde NASA, Juno görevini Jüpiter'i çevreleyen uyduları incelemek için genişletti. Şimdi uzay aracı, gezegenin en büyük uyduları arasında yer alan Ganymede ve Europa'dan sonra Io'da kuruluyor. Bu yeni gözlemler uydular ve özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

Tam Boyutta Gör 5 Temmuz 2022 tarihinde Juno uzay aracı tarafından 80.000 kilometre uzaklıktan yakalanan fotoğraf, İo'da yer alan lav göllerini bizlere gösteriyor. Fotoğrafta yer alan parlak noktalar ise daha yüksek sıcaklık alanlarına işaret ediyor.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Juno araştırma ekibinin başkanı Prof. Scott Bolton, ''Volkanlar ve lav akışını anlamaya çalışma ve bunları haritalandırmanın yanında bir dizi hedefimiz daha var'' dedi. Bolton, "Aynı zamanda yerçekimi alanına bakacağız ve İo'nun iç yapısını anlamaya çalışacağız. Tüm bu volkanları yaratan magma küresel bir okyanusu mu oluşturuyor, yoksa bunlar bağımsız yapılar mı görmek istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

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