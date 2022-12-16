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    NASA, Jüpiter'in volkanik uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler paylaştı

    NASA, Juno görevi kapsamında Jüpiter'in en büyük üçüncü uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler yakaladı. Yeni fotoğraflar, uyduda yer alan volkanik faaliyetleri gözler önüne seriyor. İşte görüntüler
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    NASA, Jüpiter'in uydusundan olağanüstü görüntüler paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA tarafından 11 yıl önce Jüpiter'in yörüngesine gönderilen Juno uzay aracı, Jüpiter'in üçüncü en büyük uydusu İo'dan olağanüstü görüntüler yakaladı. 3.600 kilometre çapındaki uydunun en son benzer görüntüleri yaklaşık 20 yıl önce çekilmişti.

    Juno, Jüpiter'in en büyük üçüncü uydusunu görüntüledi

    Bilmeyenler için Jüpiter gezegenini incelemek için NASA tarafından 2011 yılında fırlatılan Juno uzay aracı, Temmuz 2016’da gezegenin yörüngesine ulaştı. O zamandan bu yana gezegen hakkında verileri toplamaya devam eden NASA, Jüpiter’in atmosferinde su keşfi ve aurora kanıtları ile etkileyici sonuçlara ulaştı.

    Günümüzde NASA, Juno görevini Jüpiter'i çevreleyen uyduları incelemek için genişletti. Şimdi uzay aracı, gezegenin en büyük uyduları arasında yer alan Ganymede ve Europa'dan sonra Io'da kuruluyor. Bu yeni gözlemler uydular ve özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

    NASA, Jüpiter'in uydusundan olağanüstü görüntüler paylaştı Tam Boyutta Gör
    5 Temmuz 2022 tarihinde Juno uzay aracı tarafından 80.000 kilometre uzaklıktan yakalanan fotoğraf, İo'da yer alan lav göllerini bizlere gösteriyor. Fotoğrafta yer alan parlak noktalar ise daha yüksek sıcaklık alanlarına işaret ediyor. 

    BBC'ye açıklamalarda bulunan Juno araştırma ekibinin başkanı Prof. Scott Bolton, ''Volkanlar ve lav akışını anlamaya çalışma ve bunları haritalandırmanın yanında bir dizi hedefimiz daha var'' dedi. Bolton, "Aynı zamanda yerçekimi alanına bakacağız ve İo'nun iç yapısını anlamaya çalışacağız. Tüm bu volkanları yaratan magma küresel bir okyanusu mu oluşturuyor, yoksa bunlar bağımsız yapılar mı görmek istiyoruz." sözlerini dile getirdi. 

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/89862/nasa-captures-phenomenal-photo-of-lava-lakes-on-jupiters-third-biggest-moon/index.html https://www.bbc.com/news/science-environment-63982190
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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