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    Karşınızda 2020 yılının en muhteşem fotoğrafları

    Yıl içerisinde düzenlenen pek çok fotoğraf yarışmasında dereceye girmiş ve oldukça da ses getirmiş fotoğraflar bir araya geldi. Galeride pek çok ilginç kare yer alıyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Karşınızda 2020 yılının en muhteşem fotoğrafları
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    Beklenmedik pandemi salgını nedeniyle tamamen alt üst olan 2020 yılında yine de yüzümüze gülümseme getiren veya hayranlık uyandıran fotoğraf kareleri gördük. Yılın en etkileyici fotoğrafları tek bir albümde buluşuyor.

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    2020 yılının en iyileri

    Yıl içerisinde gerçekleştirilen pek çok fotoğraf yarışmasında belki de uzun süredir rastlanmamış kareler yakalandı. The Pano Awards,International Landscape Photographer of the Year, Siena International Photo Awards, Mind’s Eye Awards, Fine Art Photography Awards, The Historic Photographer of the Year Awards bunlardan bir kaçı.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"

    Yılın en iyileri arasında yer alan metro istasyonunda kavga eden minik fareler görseli büyük ilgi görmüştü. Kasırganın yerle bir ettiği ormanlık alan, frizbi yakalayan köpek, lavanta bahçelerine düşen yıldırımlar, buzdan şelaleye tırmanan dağcı, avını yakalayan bukalemun ve buzulda güneşlenen fok balıkları yine ses getiren fotoğraflar arasındaydı. 2020 yılının en iyi fotoğraflarını galerimizde bulabilirsiniz:



    https://newatlas.com/photography/best-photography-2020-gallery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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