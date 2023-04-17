Tam Boyutta Gör Xiaomi, yılın beklenen akıllı telefonlarından Xiaomi 13 Ultra’yı 18 Nisan’da düzenleyeceği etkinlik sonrasında Çin ve küresel pazarda satışa sunacak. Şirket, özellikle kamera performansı çok merak edilen telefonun kilit özellikleri ve tasarımını ortaya çıkaran yeni görseller paylaştı.

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İşte Xiaomi 13 Ultra tasarımı ve özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun arka paneli, Xiaomi 12S Ultra’da gördüğümüze benzer şekilde deri benzeri bir kaplamaya sahip. Telefonun kamera modülü alanının altında bulunan arka panel alanı, gövdenin alt kısmına göre biraz yüksekte. Bunun nedeni, tahmin edeceğiniz üzere daha da büyüyen sensörler.

Arkada dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Devasa dairesel kamera modülünün tam ortasında Leica markası bulunuyor. Xiaomi, telefonun su ve toza dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasına sahip olduğunu da açıkladı. Buna ek olarak şirket, metal çerçevenin bükülmeye karşı 4.4 kat dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

Xiaomi 13 Ultra, değişken diyafram aralığını destekliyor. Değişken diyafram aralığına sahip 1 inç kamera sensörü sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. 13 Ultra’nın ana kamerasının diyaframı, kullanıcının tercihine göre f/1.9 ve f/4.0 olarak ayarlanabilecek. Üç Sony IMX858 sensörü kullanıldığı da onaylandı. Dörtlü kamera sensörünün tümü 50MP çözünürlüğe sahip olacak.

Xiaomi 13 Ultra, 6.7 inç, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun 5000 mAh bataryası, 90w hızlı şarj, 50w kablosuz şarjı destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyan telefon, 16GB LPDDR5x RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile geliyor. Yazılım tarafında, telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelecek.

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Karşınızda dörtlü Leica imzalı kamerasıyla Xiaomi 13 Ultra