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    Xiaomi 13 Pro'nun Leica imzalı kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı

    Xiaomi çok yakında düzenleyeceği etkinlikte amiral gemisi telefonlarını gözler önüne çıkaracak. Şirket lansman öncesinde Xiaomi 13 Pro ile çekilen fotoğraf örneklerini yayınlayarak heyecanı artırdı.
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    Xiaomi 13 Pro kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi için geri sayım başlamış durumda. Çinli şirket çok yakında yapmayı planladığı tanıtım etkinliğinden önce heyecan dozunu yükseltmek için Xiaomi 13 Pro'nun kamera yeteneklerini sergilemeye karar verdi. Seçilen slogan da oldukça ilgi çekici: "İsmi Pro olsa da ruhu Ultra"

    Daha önce gündeme gelen söylentiler yalan değilmiş. Cihaz gerçekten de ana kamerasını bu yılın en iyi kameraya sahip telefonu olarak gösterilen Xiaomi 12S Ultra'dan miras alacak. Evet, Leica lensle desteklenmiş 1 inç Sony IMX989 görüntü sensöründen bahsediyoruz.

    Xiaomi 13 Pro kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Kamera performansı gözler önünde

    Xiaomi aynı zamanda Xiaomi 13 Pro ile çekilen fotoğraflardan örnekler de yayınladı. Amiral gemisi akıllı telefonun nasıl bir kamera performansına sahip olacağını galeride yer verdiğimiz fotoğraflara bakarak görebilirsiniz. Daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    StaatSanWalt 1 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 18 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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