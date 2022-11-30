Xiaomi 13 Pro'nun Leica imzalı kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı

Daha önce gündeme gelen söylentiler yalan değilmiş. Cihaz gerçekten de ana kamerasını bu yılın en iyi kameraya sahip telefonu olarak gösterilen Xiaomi 12S Ultra'dan miras alacak. Evet, Leica lensle desteklenmiş 1 inç Sony IMX989 görüntü sensöründen bahsediyoruz.
Kamera performansı gözler önünde
Xiaomi aynı zamanda Xiaomi 13 Pro ile çekilen fotoğraflardan örnekler de yayınladı. Amiral gemisi akıllı telefonun nasıl bir kamera performansına sahip olacağını galeride yer verdiğimiz fotoğraflara bakarak görebilirsiniz. Daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek.
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam