Xiaomi 13 Pro'nun Leica imzalı kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 serisi için geri sayım başlamış durumda. Çinli şirket çok yakında yapmayı planladığı tanıtım etkinliğinden önce heyecan dozunu yükseltmek için Xiaomi 13 Pro'nun kamera yeteneklerini sergilemeye karar verdi. Seçilen slogan da oldukça ilgi çekici: "İsmi Pro olsa da ruhu Ultra"

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Daha önce gündeme gelen söylentiler yalan değilmiş. Cihaz gerçekten de ana kamerasını bu yılın en iyi kameraya sahip telefonu olarak gösterilen Xiaomi 12S Ultra'dan miras alacak. Evet, Leica lensle desteklenmiş 1 inç Sony IMX989 görüntü sensöründen bahsediyoruz.

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Kamera performansı gözler önünde

Xiaomi aynı zamanda Xiaomi 13 Pro ile çekilen fotoğraflardan örnekler de yayınladı. Amiral gemisi akıllı telefonun nasıl bir kamera performansına sahip olacağını galeride yer verdiğimiz fotoğraflara bakarak görebilirsiniz. Daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Xiaomi 13 Pro kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı