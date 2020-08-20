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    Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi

    Kasım 2020'de bir Prince of Persia Remake oyunu yayınlanacağı iddia edildi. Ubisoft'un eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte duyurulması beklenen oyunun hangi Pop'un remake'i olacağı belli değil.
    1 gün
    1,4b
    1
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi
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    PC ve konsol platformlarında en son 2010 yılında oynama fırsatı bulduğumuz Prince of Persia’nın (PoP) bir remake sürümü ile yeniden oyuncularla buluşacağı iddia edildi.

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    Guatemala merkezli çevrimiçi perakendeci MAX’de ortaya çıkan (ilan kaldırıldı) ilana göre mevcut nesil konsollar için bir PoP oyunu gelecek. Resetera forumlarında açılan bir konuda ortaya çıkan sızıntı haberine  göre oyun 2020’nin kasım ayında piyasada olacak. Ubisoft ise oyunu eylül ayında düzenlemeyi planladığı Forward adlı etkinlikte duyuracak. Remake’in hangi Pop oyununa ait olacağı ise henüz belli değil.

    Resmi ağızdan herhangi bir açıklama gelmediği için oyunun gerçekliği konusunda her zamanki gibi tedbirli olmakta fayda var. Ancak bir PoP oyunun geleceği söylentisi de uzun bir zamandır gündemdeydi. Hatta yıllar önce resmi ağızdan gelen bir açıklamada “Projeyi hazır hissettiğimizde hayata geçirmeye başlayacağız. Bunu için yapımcı ekibin ilginç fikirlerle gelmesi gerekiyor. Bu durum bütün yapımlarımız için geçerli. Hepsi pişiyor, ancak bazılarının pişmesi uzun sürüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı"

    Bakalım Eylül ayı Forward etkinliğinde Ubisoft, “yine bir sürprizle!” bizleri şaşırtacak mı? Zira şirketin şirketin etkinliklerde tanıtmayı planladığı her oyun bir şekilde sızıntı haberi olarak karşımıza çıkıyor.



    https://www.dsogaming.com/news/online-game-retailer-max-has-leaked-prince-of-persia-remake/#more-143873 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün en beğenilen
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    İnşallah doğrudur. Oynamayı özlemişim. PC'ye de gelir umarım.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 11 sa.
    29 ekimde watch dogs, 17 Kasım da ac valhalla çıkış yapacak. Yani binde bir bile ihtimal vermiyorum
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    Johnny Silverhand 15 sa.
    Ubisoft’un şirketten çıkarımların meyvesi gibi duruyor. Kim bilir yakında Splinter Cell haberleri de görürüz.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 gün
    warrior whitin efsane oyundur; ilk çıkan oyuna göre grafikler ve oynanış daha iyiydi hatta oyunun bazı müzikleri bile rock gruplarına yaptırılmıştır ki oyunu efsane yapan bir neden de bu... two thrones da iyiydi yalnız warrior whitin deki gibi iki tane son yok! bu bakımdan da warrior whitin i tek geçerim
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    Holy Templar (Holy Templar ) 1 gün
    assasins creed gibi bir leş seri için bu güzelim oyunun fişini çektiler.
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    hasansimsek74 1 gün
    PC'ye gelmeyecekse boşuna sevinmeyelim
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün en beğenilen
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    agent1453 9 sa. gokhanvai
    Hatırladığım kadarı ile amd işlemci'lerde çalışmıyordu doğru mu?
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 gün
    Prince of Persia: The Sands of Time en sevdiğim oyunlardan biriydi. severek bitirmiştim. sonraki çıkanda ölmekte yoktu hiç hoşuma gitmemişti
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 gün MetalWave
    warrior within çok daha iyidir. Hem görsel kalitesi hem hikayesi hem bulmacaları çok etkileyici bir oyundu ve serinin en sevilen oyunudur.
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    Rachsuchtig 1 gün
    Switche çıkacağına göre kesin 1989da cikan ilk oyunun remake yapımı
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    İnşallah doğrudur. Oynamayı özlemişim. PC'ye de gelir umarım.
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