Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi

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PC ve konsol platformlarında en son 2010 yılında oynama fırsatı bulduğumuz Prince of Persia’nın (PoP) bir remake sürümü ile yeniden oyuncularla buluşacağı iddia edildi.

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Guatemala merkezli çevrimiçi perakendeci MAX’de ortaya çıkan (ilan kaldırıldı) ilana göre mevcut nesil konsollar için bir PoP oyunu gelecek. Resetera forumlarında açılan bir konuda ortaya çıkan sızıntı haberine göre oyun 2020’nin kasım ayında piyasada olacak. Ubisoft ise oyunu eylül ayında düzenlemeyi planladığı Forward adlı etkinlikte duyuracak. Remake’in hangi Pop oyununa ait olacağı ise henüz belli değil.

Resmi ağızdan herhangi bir açıklama gelmediği için oyunun gerçekliği konusunda her zamanki gibi tedbirli olmakta fayda var. Ancak bir PoP oyunun geleceği söylentisi de uzun bir zamandır gündemdeydi. Hatta yıllar önce resmi ağızdan gelen bir açıklamada “Projeyi hazır hissettiğimizde hayata geçirmeye başlayacağız. Bunu için yapımcı ekibin ilginç fikirlerle gelmesi gerekiyor. Bu durum bütün yapımlarımız için geçerli. Hepsi pişiyor, ancak bazılarının pişmesi uzun sürüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

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Bakalım Eylül ayı Forward etkinliğinde Ubisoft, “yine bir sürprizle!” bizleri şaşırtacak mı? Zira şirketin şirketin etkinliklerde tanıtmayı planladığı her oyun bir şekilde sızıntı haberi olarak karşımıza çıkıyor.

https://www.dsogaming.com/news/online-game-retailer-max-has-leaked-prince-of-persia-remake/#more-143873

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