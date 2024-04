Yeni bir Prince of Persia oyunu geliyor: The Rogue Prince of Persia

Tam Boyutta Gör Prince of Persia hayranları için bu yıl iyi geçmeye devam edecek gibi görünüyor. Başarılı bir iş olarak karşımıza çıkan Metroidvania aksiyon-macera türündeki Prince of Persia: The Lost Crown’u bu yılın başlarında görmüştük. Şimdi ise Ubisoft serinin yeni bir oyununu daha duyurdu: The Rogue Prince of Persia. Yeni oyunun arkasında ise ikonik roguelite Dead Cells'in geliştiricisi Evil Empire bulunuyor.

The Rogue Prince of Persia geliyor

The Rogue Prince of Persia, Steam’de 14 Mayıs tarihinde erken erişime açılacak. Tıpkı Dead Cells gibi ilerleyen roguelite türündeki yeni Prince of Persia oyununun grafikleri de bağımlılık yapan aksiyon-platform oyunu Dead Cells’i hatırlatıyor.

Tam Boyutta Gör The Rogue Prince of Persia, işleyiş bakımından türün köklerine, yanı sık sık ölerek yükseltmeler elde etmeye sağdık kalıyor. Görünüş açısından Dead Cells’e benzese de hareket seti doğrudan Prince of Persia serisinden alınmış gibi görünüyor. Dolayısıyla oyuncular duvarlarda koşmak ve çeşitli akrobatik hareketler sergileyebilecek. Bunlarla birlikte farklı oynanış tarzlarına uyacak şekilde seçilebilecek çok sayıda silah da var. Bunlar arasında ikiz hançerler, mızraklar, geniş kılıçlar, baltalar ve daha fazlası yer alıyor. Ek olarak, oyuncular yay ve kanca gibi ikincil silahlar kuşanabilecek.

Star Wars Outlaws çıkış tarihi açıklandı! Bekleyiş sona eriyor 13 sa. önce eklendi

Ubisoft, erken erişim satın alan oyunculardan geri bildirim aldıktan sonra oyuna çok sayıda güncelleme geleceğini söylüyor. Bu güncelleme sözü yeni seviyeler, patronlar, silahlar, düşmanlar ve yükseltmeler vaat ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Prince of Persia oyunu geliyor: The Rogue Prince of Persia