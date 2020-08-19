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    Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı

    Steam üzerinde Microsoft Flight Simulator oyununu satın alırsanız ve yavaş bir bağlantınız varsa; 2 saat süreli iade programını yakalayabilmeniz pek de mümkün olmuyor.
    2 gün
    4,2b
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    21
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı
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    Microsoft’un bugüne kadar geliştirdiği en iyi uçuş simülasyonu oyunu kabul edilen Microsoft Flight Simulator satışa başladı ve ilgi görmeye devam ediyor. Bnununla birlikte devasa boyutlar Steam mağazasında kavga çıkardı.

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    İade süresi boşa çıkıyor

    Steam üzerinde oyunu satın alan oyuncuların bilindiği üzere başlatıcı programı indirerek kurması gerekiyor. Sonrasında başlatıcı toplam 150GB boyutlu dosyayı indiriyor ve oyuna hazır hale getiriyor.

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    Ne var ki 500Mbps civarındaki bir bağlantı hızında oyunun inmesi yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu da oyunu deneyerek 2 saat içerisinde iade edebilme programını boşa çıkarıyor. Yani çok hızlı bir internet bağlantınız yoksa oyunu iade edemiyorsunuz.

    Oyuncular şimdiden Steam mağazasını eleştiri yağmuruna tutmuş durumda. İade süresinin 3 saatten az olmaması gerektiğini belirten oyuncular oyuna olumsuz puan veriyor ve oyunun mağazadaki ortalaması 10 üzerinden 6’ya geriledi. Henüz Steam bu taleplere ne cevap verecek bilinmiyor.



    https://www.techpowerup.com/271144/steam-users-want-two-hour-microsoft-flight-simulator-refund-time-extended Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 2 gün en beğenilen
    Ya bu nasıl bir düşünce yapısıdır, bu konuda şikayetin varsa steam’e rapor yollar edersin oyuna gidip de 1 puan vermek nedir cidden koca bir nesil toxic olarak yetişiyor bunlar bide üreyip çoğalacak.
    Ya bu nasıl bir düşünce yapısıdır, bu konuda şikayetin varsa steam’e rapor yollar edersin oyuna gidip de 1 puan vermek nedir cidden koca bir nesil toxic olarak ...
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    emre1393 (Emre K......) 2 gün
    oyuncular haklı, adam steamden alıyor çünkü içeriği steam sunucusundan cayır cayır indiririm diye düşünürken oyunu açıyor sadece indirmesi 5-10 saat sürüyor. bu oyuna özel 24 saat sınırı olmalı veya içerik steam sunucularından diğer oyunlar gibi inmeli.
    oyuncular haklı, adam steamden alıyor çünkü içeriği steam sunucusundan cayır cayır indiririm diye düşünürken oyunu açıyor sadece indirmesi 5-10 saat sürüyor. bu...
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    WienerWald (Arda ) 2 gün
    Milletin derdine bak be
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    cem650 1 gün
    benim internet hızım daha yeni 50 mb oldu ne ara indirip deneyip iade edeceğim evet biraz düşünmesi lazım kaldıki zaten alan adam seviyorsa iade etmez. koca steam'e yakışmayan bir hareket.
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    Krone 2 gün
    La oyunun ne suçu var, bu tamamen Steam'in suçu. İndirme süresi uzun olan oyunların iadesini de ayarlamaları lazım.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün
    Yahu ne çabuk herkes iade derdine düşüyor. Bir kere bu oyunu öyle zaten her önüne gelen almaz. Ağır simülasyon, uzun süreler sadece ekran koruyucu gibi gökyüzünü izleyeceğiniz bir oyundur. Atraksiyon arayanlar için en atraksiyonlu kısmı iniş ve kalkışlardır. Yani türün tutkunu oynar. Eh bir zahmet isteyen istediği gibi uzun uzun gameplay videoları da açıp izleyebilir. Daha onca iade ihtiyacı neden doğar anlamak zor. Hani bazı beleşçiler vardı 2 saatte biten oyunları alıp alıp iade eden. E bu öyle bir şey de değil. Minimum specs belli. Buna rağmen açılış sorunu yaşayan çok ufak bir azınlık olabilir tabi. O da firmaya yazsa ilgilenirler diye düşünüyorum.
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    bkaakco (Berk ) 2 gün
    Tüketici haklı.
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 gün
    Bu oyunu alacak olsam önce GamePass üzerinden edinip bir denerdim. Sonra değer vereceğim noktadaysa alırdım. Tabii FSX'e çokça zaman harcamış biri olarak yıllar önce ve HOTAS da varken elimde sırf bu nedenle Gamepass üyesi olmayı düşünüyorum. Çokça orijinal oyunum var zaten o nedenle diğer oyunların hiçbir bağlayıcılığı yok (belki Forza olabilir ve Outer Worlds'ü de hiç almak kısmet olmadı) o nedenle tercih etmezdim ama bu oyun düşündürüyor kesinlikle.
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    HIGHER 2 gün
    Microsoftun halletmesi gerekiyor, steamin suçu yok.
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    oguzhan297 (oğuzhan öztürk) 2 gün
    3 saat iade demişler sanki bizim ülkemizdeki netle 3 saatte inecek en az 2 gün iade hakkı olmalı
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    seyitsuskun 2 gün
    bunu indirmeye başlarsam 1 haftamı alır
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    swaarthy 2 gün
    O 2 saat iade meselesi oyuna girince başlamıyor mu? Oyunu İndirirken 2 saati nasıl sayıyor?
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün swaarthy
    Zaten oyuna giriyorsun öyle indirmeye başlıyor girmeden indirmiyor sorunda o zaten.
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    Portraitclub 2 gün
    Gir YouTube aç bir video izle işte oyun iyi mi kötü mü? Neyin derdine girmiş bunlar? Demek ki, Türkiye de olsa bunlar internet hızı yüzünden eylem yapacaklar Tam komedi
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    stevan 2 gün Portraitclub
    Hiç kimse bir oyunu, yazılımı araştırıp almak zorunda değil ki, o iade hakkı bu yüzden var zaten.Microsoft'un yaptığı en naif ifadeyle eksik bir çalışmayı tam sürüm diye çıkarmasıdır. Kaldı ki oyunun test sürümleri de aynı şekilde çalışıyordu, mecburi olarak bir Microsoft hesabıyla MS Store'dan oyunu indirip her seferinde de giriş yapmanız gerekiyordu. Bu yüzden Microsoft'un kendi mağzasından alınan oyun için uyguladığı prosedürün aynısını Steam versiyonu için de yapması bilinçli bir tercih de olabilir, zira kendi ağları, altyapıları dışında doğrudan kontrol edemedikleri bir sistemi doğal olarak istemeyeceklerdir. Sorun ise bunların hiçbirinin bildirilmemiş olmasıdır, o nedenle mağdur olduğunu düşünen herkes gayet iade hakkına sahip olmalıdır.Herkesin bildiği gibi firmaların çoğu böyle şeyler yapıyor, ve bu firmalar, devasa şirketler sizin gibi sahip olduğu haklardan haberdar olmayan veya umursamayan, ve çoğunluğun yararına olacak yeni şeyleri talep etmeyen, hatta engellemeye kalkan insanlar yüzünden istedikleri şeyleri insanlara yaptırabileceklerini, zorlayabileceklerini sanıyorlar. Ortada açıkça bir hak ihlali, manipülasyon var, ve siz neyin derdine düşmüşler diyorsunuz.Üstüne de bunlar TR'de olsalar internet hızı için eylem yapacaklar demişsiniz, ve bunu komedi olarak adlandırmışsınız. İşte tam da bu sebeplerden ötürü TR'deki insanların eylem yapması, tepkilerini dile getirmesi gerekiyor, çünkü internet bir haktır, lüks değil. Ama hak nedir, onun değeri nedir, nasıl alınır bilmeyen coğrafyamızın insanları gibi siz de bu durumu küçümsemişsiniz. Üzülerek söylüyorum, şu düşünceleriniz trajik bile değil, kötü olmaya yolunda ilerliyorsunuz.
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    4179 kez okundu.
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