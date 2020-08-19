Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı

Microsoft’un bugüne kadar geliştirdiği en iyi uçuş simülasyonu oyunu kabul edilen Microsoft Flight Simulator satışa başladı ve ilgi görmeye devam ediyor. Bnununla birlikte devasa boyutlar Steam mağazasında kavga çıkardı.İlginizi Çekebilir Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor
İade süresi boşa çıkıyor
Steam üzerinde oyunu satın alan oyuncuların bilindiği üzere başlatıcı programı indirerek kurması gerekiyor. Sonrasında başlatıcı toplam 150GB boyutlu dosyayı indiriyor ve oyuna hazır hale getiriyor.
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Ne var ki 500Mbps civarındaki bir bağlantı hızında oyunun inmesi yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu da oyunu deneyerek 2 saat içerisinde iade edebilme programını boşa çıkarıyor. Yani çok hızlı bir internet bağlantınız yoksa oyunu iade edemiyorsunuz.
Oyuncular şimdiden Steam mağazasını eleştiri yağmuruna tutmuş durumda. İade süresinin 3 saatten az olmaması gerektiğini belirten oyuncular oyuna olumsuz puan veriyor ve oyunun mağazadaki ortalaması 10 üzerinden 6’ya geriledi. Henüz Steam bu taleplere ne cevap verecek bilinmiyor.
https://www.techpowerup.com/271144/steam-users-want-two-hour-microsoft-flight-simulator-refund-time-extended Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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