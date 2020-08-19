Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un bugüne kadar geliştirdiği en iyi uçuş simülasyonu oyunu kabul edilen Microsoft Flight Simulator satışa başladı ve ilgi görmeye devam ediyor. Bnununla birlikte devasa boyutlar Steam mağazasında kavga çıkardı.

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İade süresi boşa çıkıyor

Steam üzerinde oyunu satın alan oyuncuların bilindiği üzere başlatıcı programı indirerek kurması gerekiyor. Sonrasında başlatıcı toplam 150GB boyutlu dosyayı indiriyor ve oyuna hazır hale getiriyor.

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Ne var ki 500Mbps civarındaki bir bağlantı hızında oyunun inmesi yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu da oyunu deneyerek 2 saat içerisinde iade edebilme programını boşa çıkarıyor. Yani çok hızlı bir internet bağlantınız yoksa oyunu iade edemiyorsunuz.

Oyuncular şimdiden Steam mağazasını eleştiri yağmuruna tutmuş durumda. İade süresinin 3 saatten az olmaması gerektiğini belirten oyuncular oyuna olumsuz puan veriyor ve oyunun mağazadaki ortalaması 10 üzerinden 6’ya geriledi. Henüz Steam bu taleplere ne cevap verecek bilinmiyor.

https://www.techpowerup.com/271144/steam-users-want-two-hour-microsoft-flight-simulator-refund-time-extended

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