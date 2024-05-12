Merakla beklenen The Rogue Prince of Persia ertelendi

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Tam Boyutta Gör Gelmiş geçmiş en başarılı metroidvania yapımları arasında yer alan Dead Cells’in geliştiricilerinden Evil Empire, geçtiğimiz ay The Rogue Prience of Persia’yı duyurmuştu. Prince of Persia serisine ilginç bir eklenti olacak yapım, stüdyonun kararı ile ertelendi.

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Hades 2 dikkatleri üzerine çekti

2020 yılının en başarılı yapımlarından olan Hades, uzun bir aradan sonra geri döndü. Supergiant Games, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Hades 2’nin erken erişim versiyonunu geçtiğimiz haftalarda Steam’de yayınladı. Görünüşe göre oyun kısa sürede popüler olmayı başarmış ve Evil Empire’ın planlarını etkilemiş.

Tam Boyutta Gör Rogue benzeri Hades 2’nin başarısı nedeniyle normalde 14 Mayıs’ta yayınlanacak olan The Rogue Prince of Persia, henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi. Yapımın yeni çıkış tarihi 13 Mayıs’ta açıklanacak. Evil Empire, erteleme sayesinde oyun üzerinde daha çok çalışabileceklerini ve birçok hata düzeltmeleri gerçekleştirebileceklerini de belirtti. The Rogue Prince of Persia muhtemelen ay sonunda erken erişime açılacak.

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The Rogue Prince of Persia ertelendi