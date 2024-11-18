Kasım ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar
Kaçıranlar için Kasım ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olmak üzere 7 yeni oyunun ekleneceği paylaşıldı. Ayrıca bu listenin önümüzdeki günlerde tekrar güncellenmesi bekleniyor.
30 Kasım'dan itibaren kütüphaneden ayrılacak oyunlar ise Remnant: From the Ashes, Coral Island, Conan Exiles, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North: Enhanced Edition, While the Iron's Hot ve The Walking Dead: The Final Season (Windows) olacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...
- Remnant: From the Ashes
- Conan Exiles
- Coral Island
- Rollerdrome
- Soccer Story
- Spirit of the North: Enhanced Edition
- While the Iron's Hot
- The Walking Dead: The Final Season (Windows)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir