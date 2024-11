Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında, Windows bilgisayarlarda ve Cloud Gaming için kullanıma sunduğu Game Pass, sektörün en başarılı servislerinden olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Kasım ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu.

Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar

Kaçıranlar için Kasım ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olmak üzere 7 yeni oyunun ekleneceği paylaşıldı. Ayrıca bu listenin önümüzdeki günlerde tekrar güncellenmesi bekleniyor.

30 Kasım'dan itibaren kütüphaneden ayrılacak oyunlar ise Remnant: From the Ashes, Coral Island, Conan Exiles, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North: Enhanced Edition, While the Iron's Hot ve The Walking Dead: The Final Season (Windows) olacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Remnant: From the Ashes

Conan Exiles

Coral Island

Rollerdrome

Soccer Story

Spirit of the North: Enhanced Edition

While the Iron's Hot

The Walking Dead: The Final Season (Windows)

Kasım ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu