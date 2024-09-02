Katlanabilir akıllı telefon pazarının artık yeni bir lideri var

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ABD yaptırımlarının etkisi altında ezilmesi beklenen Huawei, sürpriz bir şekilde büyümeye devam ediyor. TechInsights’ın verilerine göre, ABD yaptırımlarını hiçe sayan Çinli teknoloji devi, şu anda katlanabilir telefon pazarının en güçlü oyuncusu olarak öne çıkıyor.

2024'ün ikinci çeyreğinde Huawei, geçen yıla kıyasla %229 büyüme kaydederek, Samsung’u geride bırakıp pazar lideri konumuna yükseldi. ABD yasağının ardından ikinci sıradan neredeyse kaybolma noktasına gelen Huawei, büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi. Özellikle Asya Pasifik bölgesinin katlanabilir cihaz pazarındaki büyümeye önemli bir katkı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, Huawei’nin başarısı şaşırtıcı değil.

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Öte yandan, Samsung’un büyüme oranı yalnızca %5’te kaldı ve genel pazarın %85'lik büyüme oranının oldukça gerisine düştü. Kuzey Amerika’daki güçlü varlığını sürdüren Güney Koreli teknoloji devi, yine de pazardaki liderliğini kaybetmiş görünüyor. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’nın satış performansı hayal kırıklığı yaratırken, üçüncü çeyrekte de bu durumun iyileşmesi beklenmiyor.

Beş yıl süren liderliğin ardından Samsung, rekabet karşısında zorlanıyor ve bu hızla devam ederse, Transsion Holdings (Tecno, Infinix ve Itel) ve Honor gibi rakipler tarafından da geride bırakılabilir. Transsion, %3150 gibi etkileyici bir büyüme oranı yakalarken, Honor %423 büyüme oranı ile dikkat çekiyor.

Vivo ise %83'lük büyüme ile ikinci çeyrekte üçüncü sırada yer aldı ancak küçük bir pazar payı kaybı yaşadı. Katlanabilir cihazlarda kitap tarzı modeller tüketiciler arasında popülerliğini korurken, bu kategoride de Huawei üstünlüğünü sürdürüyor. Samsung ise dikey katlanabilir Flip modeli telefonlar kategorisinde küçük de olsa bir başarıya imza attı.

Bu gelişmeler, Huawei’nin karşısındaki tüm engellere rağmen küresel pazarda etkileyici bir geri dönüş yapma yeteneğini gösteriyor. Çinli teknoloji devi, ABD yaptırımları sonrası kaybettiği konumunu yeniden kazanarak, teknoloji dünyasında büyük bir güç olmaya devam ediyor.

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