Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının artık yeni bir lideri var

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı için Samsung’un önderliğinde doğdu ve gelişti demek yanlış olmaz. Ancak artık bu pazarın yeni ve de oldukça güçlü bir lideri var.

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının artık yeni bir lideri var Tam Boyutta Gör

    ABD yaptırımlarının etkisi altında ezilmesi beklenen Huawei, sürpriz bir şekilde büyümeye devam ediyor. TechInsights’ın verilerine göre, ABD yaptırımlarını hiçe sayan Çinli teknoloji devi, şu anda katlanabilir telefon pazarının en güçlü oyuncusu olarak öne çıkıyor.

    2024'ün ikinci çeyreğinde Huawei, geçen yıla kıyasla %229 büyüme kaydederek, Samsung’u geride bırakıp pazar lideri konumuna yükseldi. ABD yasağının ardından ikinci sıradan neredeyse kaybolma noktasına gelen Huawei, büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi. Özellikle Asya Pasifik bölgesinin katlanabilir cihaz pazarındaki büyümeye önemli bir katkı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, Huawei’nin başarısı şaşırtıcı değil.

    Öte yandan, Samsung’un büyüme oranı yalnızca %5’te kaldı ve genel pazarın %85'lik büyüme oranının oldukça gerisine düştü. Kuzey Amerika’daki güçlü varlığını sürdüren Güney Koreli teknoloji devi, yine de pazardaki liderliğini kaybetmiş görünüyor. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’nın satış performansı hayal kırıklığı yaratırken, üçüncü çeyrekte de bu durumun iyileşmesi beklenmiyor.

    Beş yıl süren liderliğin ardından Samsung, rekabet karşısında zorlanıyor ve bu hızla devam ederse, Transsion Holdings (Tecno, Infinix ve Itel) ve Honor gibi rakipler tarafından da geride bırakılabilir. Transsion, %3150 gibi etkileyici bir büyüme oranı yakalarken, Honor %423 büyüme oranı ile dikkat çekiyor.

    Vivo ise %83'lük büyüme ile ikinci çeyrekte üçüncü sırada yer aldı ancak küçük bir pazar payı kaybı yaşadı. Katlanabilir cihazlarda kitap tarzı modeller tüketiciler arasında popülerliğini korurken, bu kategoride de Huawei üstünlüğünü sürdürüyor. Samsung ise dikey katlanabilir Flip modeli telefonlar kategorisinde küçük de olsa bir başarıya imza attı.

    Bu gelişmeler, Huawei’nin karşısındaki tüm engellere rağmen küresel pazarda etkileyici bir geri dönüş yapma yeteneğini gösteriyor. Çinli teknoloji devi, ABD yaptırımları sonrası kaybettiği konumunu yeniden kazanarak, teknoloji dünyasında büyük bir güç olmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lav taşlı mangal yorumları yazılı sınavdan kaç gün sonra direksiyon dersi başlar ziraat borsa hesabı kapatma kymco motor alınır mi klima dış ünite yere konur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız