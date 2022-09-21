Katlanabilir amiral gemisi Vivo X Fold+ lansman öncesinde sızdırıldı

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Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, amiral gemisi Vivo X Fold+ modelini farklı renklerde gösteren yüksek kaliteli basın görsellerini paylaştı. Yayınlanan görüntüler cihazın oldukça hoş bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.

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Katlanabilir telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformundan güç alacak. Şirket havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerden yapılmış yeni ve güçlü bir menteşe tasarladı. Söz konusu mekanizmanın 300.000 katlama testini başarılı bir şekilde geçtiği belirtiliyor.

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Çok yakında geliyor

Vivo X Fold+ modelinin hem iç hem de dış taraftaki kapak ekranı 120 Hz yenileme hızı sunacak. Bu ekranlar tıpkı orijinal Vivo X Fold'da olduğu gibi ultrasonik parmak izi sensörü içerecek. Cihazın 8.03 inç katlanabilir ekran ve 6.53 inçlik kapak ekranı ile geleceği bildiriliyor.

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Katlanabilir telefon 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.730 mAh kapasiteli pil içerecek. Bununla birlikte kamera sisteminin Zeiss Lens teknolojisi ile öne çıkacağını belirtelim. Vivo X Fold+'ın resmi tanıtımı 26 Eylül'de düzenlenecek lansman etkinliğinde yapılacak.

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