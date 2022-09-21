Katlanabilir amiral gemisi Vivo X Fold+ lansman öncesinde sızdırıldı

Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, amiral gemisi Vivo X Fold+ modelini farklı renklerde gösteren yüksek kaliteli basın görsellerini paylaştı. Yayınlanan görüntüler cihazın oldukça hoş bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.
Katlanabilir telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformundan güç alacak. Şirket havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerden yapılmış yeni ve güçlü bir menteşe tasarladı. Söz konusu mekanizmanın 300.000 katlama testini başarılı bir şekilde geçtiği belirtiliyor.
Çok yakında geliyor
Vivo X Fold+ modelinin hem iç hem de dış taraftaki kapak ekranı 120 Hz yenileme hızı sunacak. Bu ekranlar tıpkı orijinal Vivo X Fold'da olduğu gibi ultrasonik parmak izi sensörü içerecek. Cihazın 8.03 inç katlanabilir ekran ve 6.53 inçlik kapak ekranı ile geleceği bildiriliyor.
Katlanabilir telefon 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.730 mAh kapasiteli pil içerecek. Bununla birlikte kamera sisteminin Zeiss Lens teknolojisi ile öne çıkacağını belirtelim. Vivo X Fold+'ın resmi tanıtımı 26 Eylül'de düzenlenecek lansman etkinliğinde yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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