Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2’nin Türkiye fiyatı açıklandı. Galaxy Z Fold 2, 19 bin 999 TL’lik fiyatıyla Samsung'un web sitesinde ön siparişe sunuldu.İlginizi Çekebilir Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı
Samsung Galaxy Z Fold 2’nin iki renk seçeneği de Türkiye’deki müşterilere seçenek olarak sunuluyor ancak depolama alanı olarak yalnızca 256 GB kapasiteli model bulunuyor. Ön sipariş veren müşterilere 2 Ekim’den itibaren sevkiyat yapılacağı ifade ediliyor.
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Galaxy Z Fold 2’yi ön siparişle satın alan müşterilere Galaxy Buds Live kulaklık, 4 aylık YouTube Premium paketi ve Galaxy Z Premier hizmeti hediye ediliyor. Galaxy Z Premier hizmeti sayesinde telefonunuzun 12 ay içerisinde ekranı kırılırsa bir defaya mahsus 999 TL’ye ekran onarımı gerçekleştirebileceksiniz.
Galaxy Z Fold2 ön inceleme
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Katlanır başka telefon haberi pek göremediğimiz için yine bu önümüze gelmiş herhalde, ödüllü olduğuna göre herhalde bi 10 telefon ile kapışmıştır diye düşünüyoruz ama öyle değil, kendisi ülkemize girecek ilk katlanır telefon e hazır ödülde almıştı ya bide samsung ya, almaya teşvik gücü hissediyorum ben.
Ceo'lar şey dio, heryere reklam verin para bol, herkesin haberi olsun, ödül falan ayarlayın ödüllü telefon satıyoruz diye bilsinler, boru mu lan ödüllü telefon satıyoruz.
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