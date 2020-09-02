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Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2’nin Türkiye fiyatı açıklandı. Galaxy Z Fold 2, 19 bin 999 TL’lik fiyatıyla Samsung'un web sitesinde ön siparişe sunuldu.

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Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı

Samsung Galaxy Z Fold 2’nin iki renk seçeneği de Türkiye’deki müşterilere seçenek olarak sunuluyor ancak depolama alanı olarak yalnızca 256 GB kapasiteli model bulunuyor. Ön sipariş veren müşterilere 2 Ekim’den itibaren sevkiyat yapılacağı ifade ediliyor.

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Galaxy Z Fold 2’yi ön siparişle satın alan müşterilere Galaxy Buds Live kulaklık, 4 aylık YouTube Premium paketi ve Galaxy Z Premier hizmeti hediye ediliyor. Galaxy Z Premier hizmeti sayesinde telefonunuzun 12 ay içerisinde ekranı kırılırsa bir defaya mahsus 999 TL’ye ekran onarımı gerçekleştirebileceksiniz.

Galaxy Z Fold2 ön inceleme

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