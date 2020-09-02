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    Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı 19 bin 999 TL olarak açıklandı. Galaxy Z Fold2 ön siparişe sunuldu. 2 Ekim 2020'de Türkiye'deki müşterilerle buluşacak.
    1 hf.
    4,6b
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    35
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2’nin Türkiye fiyatı açıklandı. Galaxy Z Fold 2, 19 bin 999 TL’lik fiyatıyla Samsung'un web sitesinde ön siparişe sunuldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung Galaxy Z Fold 2’nin iki renk seçeneği de Türkiye’deki müşterilere seçenek olarak sunuluyor ancak depolama alanı olarak yalnızca 256 GB kapasiteli model bulunuyor. Ön sipariş veren müşterilere 2 Ekim’den itibaren sevkiyat yapılacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    Galaxy Z Fold 2’yi ön siparişle satın alan müşterilere Galaxy Buds Live kulaklık, 4 aylık YouTube Premium paketi ve Galaxy Z Premier hizmeti hediye ediliyor. Galaxy Z Premier hizmeti sayesinde telefonunuzun 12 ay içerisinde ekranı kırılırsa bir defaya mahsus 999 TL’ye ekran onarımı gerçekleştirebileceksiniz.

    Galaxy Z Fold2 ön inceleme



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eaglemania (Abdullah Top) 1 hf. en beğenilen
    İkiye katlandığı için 20K sanırım, üçe katlansa 30K olacaktı zaar 🙄
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    Rcp.y (Recep YILDIZ) 1 hf.
    Artik haberlere bakmak bile istemiyorum.Teknoloji bile haram bize.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    20 bin TL deselerdi alamazdım ama ah şu yok mu 19 bin 999 TL hemen alayım
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    DrMobile (ttts ssss) 1 hf.
    En kral macbook pro yerine sirf "cebime" sokacagim teknoloniyi diye 20.000 lira verecegim. Hahahhah
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    joven 1 hf.
    Bütçe noktasında sıkıntısı olmayanlar için iyi fiyat alana hayırlı olsun
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    Ucan Hollandalı 1 hf.
    Beynimi aldırım de alim bari napam
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    TRkronos (mustafa ) 1 hf.
    Geçen biri vardı sürekli siyaset konuşuyorsunuz teknoloji konuşun diyen hadi gel konuş.20 bin ver konuşalım beraber.
    Yanıtla +4
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 1 hf.
    Bu şey değil mi ya geçen haberini okuyup gündeme giren "en iyi katlanır akıllı telefon"
    Katlanır başka telefon haberi pek göremediğimiz için yine bu önümüze gelmiş herhalde, ödüllü olduğuna göre herhalde bi 10 telefon ile kapışmıştır diye düşünüyoruz ama öyle değil, kendisi ülkemize girecek ilk katlanır telefon e hazır ödülde almıştı ya bide samsung ya, almaya teşvik gücü hissediyorum ben.

    Ceo'lar şey dio, heryere reklam verin para bol, herkesin haberi olsun, ödül falan ayarlayın ödüllü telefon satıyoruz diye bilsinler, boru mu lan ödüllü telefon satıyoruz.
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    TEHET 1 hf.
    Bu katlanabilir teknoloji gerçekten gerekli mi? Bana şu haliyle çok lüzumsuz geliyor.
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 1 hf. (düzenlendi)
    Yani fiyat pahali. Ama diğer ülkelerdede herkes alamaz. Siz zannediyorsunuzki türkiye hariç heryerde insanlar alabilecek bunu. Malesef öyle değil. Ben almanyada yaşıyorum. Türkiyeye Lüks arabalarla gelenler almanyada golfla geziyor. Almanyadan 1 aylık araç leasing yapip geliyorlar. Asla türkiyeyi savunmuyorum. Ama filmlerdeki gibi değil yani. Bilginize!!!
    2 Yanıt Yanıtla
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    AzuLA (Cem Subasi) 1 hf. Kratos2501
    Begenmedigin golf fiyatina bir bak istersen oda luks burada rezaleti sen dusun
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    TabldotLife (aydın arkan) 1 hf. Kratos2501
    Öyle de hocam bu cihazın öyro fiyatı ve sizin şu an bulunduğunuz yerdeki asgari kazanç ile alım imkanı benim alım imkanımı 4e katlıyor. (6 yıllık memurum)
    1 Yanıt Yanıtla
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    alemburda34 1 hf.
    ömür boyu garanti verse belki fiyatı eder
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    omerizci (ömer izci) 1 hf.
    Araba al sat daha karlı, mübarek aldığın an ikinci el
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    limitsizce (michael kors) 1 hf. omerizci
    Seneye bu telefona 5000 tl bile vermezler 😂😂😂
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    drangela61 (efe efe) 1 hf.
    Huawei'nin modeline göre çok daha iyi bir model ve fiyatlandırma 👍
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4630 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, katlanabilir ekran ve
    5 etiket daha katlanabilir telefon galaxy z fold 2 galaxy z fold2 android Mobil Teknolojiler
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