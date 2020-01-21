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    Katlanabilir Galaxy Z Flip detayları netleşiyor

    Dikey olarak katlanabilir yeni Samsung telefonu Galaxy Z Flip için teknik detaylar netleşmeye başladı. Samsung bu kez maliyeti biraz daha düşük seviyede tutmaya çalışıyor.
    1 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Katlanabilir Galaxy Z Flip detayları netleşiyor
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    Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu olacak ve Motorola Razr benzeri bir katlanma mekanizması sunacak olan Galaxy Z Flip modeli ile ilgili donanım detayları da netleşmeye başladı.

    Galaxy Z Flip özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Z Flip modelinin 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Bu ekran katlandığında ne boyutta olduğu bilinmiyor. EKran ultra ince cam ve üzerine plastik kaplama ile dayanıklılık konusunda biraz daha öne çıkacak. Dış kısımda da gerekli bilgilerin okunabileceği ve özçekim vizörü olarak kullanılacak bir ekran daha var.

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    Telefon ana kamerası 12MP çözünürlüğünde ve muhtemelen Galaxy S20 ile aynı. Ana kamera yanında bir de derinlik kamerası olacak. Özçekim kamerası ise 10MP çözünürlüğünde ve yine Galaxy S20 ile aynı olduğu tahmin ediliyor.

    Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen model 256GB depolama kapasitesine sahip olacak. 3300 veya 3500mAh kapasiteli batarya yanında One UI 2.1 kullanıcı ara yüzü de entegre edilecek.

    Galaxy Z Flip modelinin fiyat çıtasını biraz daha alınabilir seviyelere indireceği konuşuluyor. 900$-1300$ arasında konfigürasyona göre değişen fiyat etiketleri görebiliriz. Böylece piyasadaki amiral gemi modelleri ile aynı seviyelere gelmiş olacak. Galaxy Z Flip modelinin de 11 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/01/galaxy-z-flip-display-camera-info-leaks.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 6 sa.
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    khaos 1 gün
    Samsung telefonun çok büyük bir kısmını kendi üretiyor o yüzden maliyeti düşük tutma hikayesi pek inandırıcı gelmedi bana hatta bu tür katlanan telefonlardan kâr marjı bence daha yüksek.
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    smart1978 1 gün
    Snapdragon 855 gecen yilin eskmis islemcisi hic olmazsa Snapdragon 855+ olaniyl gelseymis... Dogrusu Snapdragon 865 tir gerci ...

    Eskimis donanimi ile pek ragbet gormeyecektir...

    Katlanmasi kotu olmus. Motorola inki sadece kavisli bukulme yapiyor. Samsung taki ise omru kisa olacaktir ekranin ortasi icin ...
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