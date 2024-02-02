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    Anlık Bildirim

    Apple için yeni rekor: Dünya genelinde 2.2 milyardan fazla aktif cihaz!

    Apple, 2024'ün ilk mali çeyreğini kapsayan kazanç raporunu açıkladığı sırada dünya genelinde aktif Apple cihaz sayısını da paylaştı. Şirket, rekoru tazeledi.    
    aktif apple cihaz sayısı 2.2 milyarı aştı Tam Boyutta Gör
    Apple CEO’su Tim Cook, son kazanç açıklamasında iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünler dahil olmak üzere aktif Apple cihaz sayısının dünya genelinde 2.2 milyarı aştığını açıkladı.

    Aktif Apple cihaz sayısı 2.2 milyarı aştı!

    Tim Cook, basın açıklamasında “Kurulu aktif cihaz sayımızın 2.2 milyarı aşarak, tüm ürünlerde ve coğrafi bölümlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

    Güncel rakam, Apple’ın aktif cihaz sayısını açıkladığı son zamandan bu yana yaklaşık %10’luk bir artışa işaret ediyor. Şirket, Şubat 2023’te dünya çapında aktif cihaz sayısının 2 milyara ulaştığını açıklamıştı. 2022'de açıklanan rakam 1.8 milyar idi. Statista’nın verilerine göre 2016’da aktif Apple cihazlarının sayısı 1 milyara ulaşmıştı. Yeni veri, Apple’ın Vision Pro başlığıyla başlayarak yeni bir cihaz kategorisi piyasaya sürdüğü zamanda geldi. Karma gerçeklik gözlüğü 19 Ocak’ta ön siparişe açılmıştı, bugün satışa çıkacak.

    2.2 milyar aktif cihaz Apple için yeni bir rekor. Cihaz kullanıcı sayısı ayrı olarak açıklanmadı ancak uzun süredir dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğu biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    xiaomi galeri geç açılıyor almanya sahibinden dm den kıza nasıl yürünür hpet kaldırma sekstilyon dan sonra ne gelir

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