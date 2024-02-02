Apple için yeni rekor: Dünya genelinde 2.2 milyardan fazla aktif cihaz!

iPhone’lara bu yıl yapay zeka özelliklerinin geleceğini onaylandı 6 sa. önce eklendi

Aktif Apple cihaz sayısı 2.2 milyarı aştı!

Tim Cook, basın açıklamasında “Kurulu aktif cihaz sayımızın 2.2 milyarı aşarak, tüm ürünlerde ve coğrafi bölümlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Güncel rakam, Apple’ın aktif cihaz sayısını açıkladığı son zamandan bu yana yaklaşık %10’luk bir artışa işaret ediyor. Şirket, Şubat 2023’te dünya çapında aktif cihaz sayısının 2 milyara ulaştığını açıklamıştı. 2022'de açıklanan rakam 1.8 milyar idi. Statista’nın verilerine göre 2016’da aktif Apple cihazlarının sayısı 1 milyara ulaşmıştı. Yeni veri, Apple’ın Vision Pro başlığıyla başlayarak yeni bir cihaz kategorisi piyasaya sürdüğü zamanda geldi. Karma gerçeklik gözlüğü 19 Ocak’ta ön siparişe açılmıştı, bugün satışa çıkacak.

2.2 milyar aktif cihaz Apple için yeni bir rekor. Cihaz kullanıcı sayısı ayrı olarak açıklanmadı ancak uzun süredir dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğu biliniyor.

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Apple, yeni rekor kırdı: 2.2 milyardan fazla aktif cihaz!