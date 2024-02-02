Apple için yeni rekor: Dünya genelinde 2.2 milyardan fazla aktif cihaz!

Aktif Apple cihaz sayısı 2.2 milyarı aştı!
Tim Cook, basın açıklamasında “Kurulu aktif cihaz sayımızın 2.2 milyarı aşarak, tüm ürünlerde ve coğrafi bölümlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Güncel rakam, Apple’ın aktif cihaz sayısını açıkladığı son zamandan bu yana yaklaşık %10’luk bir artışa işaret ediyor. Şirket, Şubat 2023’te dünya çapında aktif cihaz sayısının 2 milyara ulaştığını açıklamıştı. 2022'de açıklanan rakam 1.8 milyar idi. Statista’nın verilerine göre 2016’da aktif Apple cihazlarının sayısı 1 milyara ulaşmıştı. Yeni veri, Apple’ın Vision Pro başlığıyla başlayarak yeni bir cihaz kategorisi piyasaya sürdüğü zamanda geldi. Karma gerçeklik gözlüğü 19 Ocak’ta ön siparişe açılmıştı, bugün satışa çıkacak.
2.2 milyar aktif cihaz Apple için yeni bir rekor. Cihaz kullanıcı sayısı ayrı olarak açıklanmadı ancak uzun süredir dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğu biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.