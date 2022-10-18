Motorola, uzayan akıllı telefon konseptini tanıttı!

Tam Boyutta Gör Yeni Lenovo ve Motorola modellerinin izleyiciler ile buluştuğu Tech World 2022 etkinliği kapsamında, Motorola tarafından fütüristik diyebileceğimiz uzatılabilir bir akıllı telefon konsepti tanıtıldı. Etkinliğin en akılda kalan modellerinden biri olan yeni cihaz, fiziksel bir tuş aracılığıyla uzayarak katlanıyor.

6,5 inç yüksekliğe kadar genişliyor

Günümüzde Motorola, Razr adı altında katlanabilir bir cihaz üzerinde zaten çalışıyor. Ancak videoda da görüldüğü gibi yeni konsept cihaz, dikey bir biçimde 5 inçten 6,5 inç yüksekliğe kadar genişleyebiliyor. Motorola ise henüz cihazın ismine dair resmi bir açıklama paylaşmadı.

Paylaşılan videoda Motorola ayrıca daha iyi çoklu görev, tarama ve ekran kullanımı için dikey olarak genişleyen yuvarlanabilir bir dizüstü bilgisayar konseptini de gösterdi.

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Paylaşılan görüntüler her ne kadar heyecan verici olsa da, henüz konsept aşamasında olan bu cihazları ticari formda görmek için en az birkaç yıl beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Lenovo, katlanabilir telefon ve dizüstü bilgisayar planlarıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Bu cihazların piyasaya çıktıklarında adı ne olacak merak ediyoruz.

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