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    Katlanabilir iPhone’da Samsung’un ekranları kullanılacak

    Katlanabilir iPhone modeli hakkında söylentiler giderek sıklaşıyor. Yeni bir habere göre ise Apple, ilk katlanabilir iPhone’da yalnızca Samsung üretimi OLED ekranlara yer verecek.
    Katlanabilir iPhone’da Samsung’un ekranları kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Apple, söylentileri uzunca bir süredir devam eden katlanabilir iPhone modeli için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güney Kore merkezli bir rapora göre firma, ilk katlanabilir iPhone’u için ekran tedarikçisini belirledi ve alışılmışın dışında bir kararla yalnızca Samsung Display ile çalışma kararı aldı.

    Şirketin, bugüne dek uyguladığı çoklu tedarikçi stratejisinden sapacağının söylenmesi dikkat çekici. Genellikle maliyetleri dengelemek ve kalite sürekliliği sağlamak amacıyla farklı üreticilerden parça alan Apple, bu kez yalnızca kalite odaklı bir tercihte bulunacak gibi görünüyor.

    Katlanabilir iPhone için tek seçenek Samsung

    Business Korea kaynaklı habere göre, Apple'ın LG Display ve Çinli BOE’yi saf dışı bırakmasının ana nedeni, Samsung’un ekran kırışıklıklarını en aza indirme konusundaki teknolojik üstünlüğü. Sektör kaynakları, Apple’ın bileşen tedarikinde fiyat yerine kaliteyi ön planda tuttuğunu, bu nedenle Samsung’un OLED ekranlarının "tek gerçekçi seçenek" olduğunu ifade ediyor.

    Cihazın teknik özelliklerine dair sızan bilgilere göre, katlandığında 5.5 inçlik klasik bir iPhone ekranı kullanıcıyı karşılayacak. Tamamen açıldığında ise 7.8 inç büyüklüğünde, iPad benzeri geniş bir iç ekran ortaya çıkacak. Bu iç ekranın neredeyse kırışıksız bir yapıda olacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise ekranın altına gömülü bir ön kamera tasarımının tercih edileceği bildiriliyor.

    Apple’ın ayırca bu modelde Face ID yerine, yerden tasarruf amacıyla güç butonuna entegre edilmiş Touch ID sensörü kullanacağı veya yine ekran altı bir çözüme yöneleceği aktarılıyor. Henüz tedarik hacmi kesinleşmemiş olsa da, endüstri tahminlerine göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli başlangıçta yıllık 9 milyon adet üretim hedefiyle yola çıkabilir. Ancak gelen talepler ve beklentiler doğrultusunda bu rakamın 15 milyon adedi aşması da mümkün görünüyor.

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