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    Katlanabilir iPhone için kötü haber: Fiyatı cep yakabilir

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda Apple’ın piyasaya sürmesini beklediğimiz model, fiyatıyla cep yakabilir. İşte detaylar...
    Katlanabilir iPhone için kötü haber: Fiyatı cep yakabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung başta olmak üzere pek çok marka uzun süredir katlanabilir telefon rekabetinde bulunuyor. Apple ise, bu rekabete halen katılmış değil. Dolayısıyla tüm dikkatler, katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağına çevrildi. Ancak son haberler kullanıcıları biraz üzebilir. Ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, katlanabilir iPhone'un fiyatı ve özelliklerine değindi.

    Fiyatlar 2 bin doları aşabilir

    Kaçıranlar için daha önce katlanabilir iPhone’un 2026-2027 yıllarında gelebileceği konuşuluyordu. Son iddialar ise Apple’ın 2026 sonu veya 2027 başında cihazı tanıtmayı planladığını gösteriyor. Şirket, cihazın nihai tasarımına bu yılın ikinci çeyreğinde karar verecek ve üretim süreci 2025’in sonlarında başlayacak.

    Katlanabilir iPhone için kötü haber: Fiyatı cep yakabilir Tam Boyutta Gör
    Fiyata gelirsek, Kuo'ya göre katlanabilir iPhone 2000 dolar civarında çıkacak. Ancak bu rakam 2.500 dolara kadar çıkabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bunun Galaxy Z Fold serisine benzer olduğunu söyleyelim. Ancak 2500 dolar seviyesi oldukça yüksek ve Apple’ın bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

    Tasarım tarafında ise, ilk başta dikey katlanan bir model olabileceği düşünülüyordu. Ancak Apple’ın Galaxy Z Fold gibi yatay katlanan bir tasarım tercih ettiği doğrulandı. İddiaya göre cihaz katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığa sahip olacak. Şu anki Galaxy Z Fold 6’nın katlı hali 12,1 mm, açık hali ise 5,6 mm kalınlığında. Yani Apple, incelik konusunda iddialı olabilir.

    Ne yazık ki, Kuo, tasarım ve dahili alan kısıtlamaları nedeniyle kitap tarzı katlanabilir iPhone'un Face ID'den yoksun olacağını ve yan düğmeye dahil edilen Touch ID'ye güveneceğini belirtiyor. Son olarak ekran tarafında, kırışma sorununu en aza indirecek yeni bir menteşe sistemiyle 7,8 inç iç ekran ve 5,5 inç dış ekran bulunacak. Ancak Apple'ın bu planlarının zaman içinde değişebileceği unutulmamalı.

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