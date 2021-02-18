Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede

Tam Boyutta Gör

Samsung ile uzun dönemli bir OLED ekran ortaklığı olan Apple katlanabilir iPhone modeli için de çalışmalara başladı. Samsung’un yanı sıra LG Display ile de bir tedarik ortaklığının masada olduğu belirtiliyor.

Çalışmalar devam ediyor

Akıllı telefon pazarında özellikle Samsung’un etkisi ile katlanabilir ekranlar yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Üreticiler en azından proje bazında katlanabilir telefon konseptine giriş yapıyor. Apple da bunlardan birisi.

İlginizi Çekebilir

Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor

Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

Apple’ın uzun süredir katlanabilir ekranlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Gelen bilgilere göre LG Display bünyesinde özel bir ekip kuruldu ve katlanabilir iPhone konusunda Apple ile dirsek temasına geçildi.

Aslında LG Display iştiraki daha önce de katlanabilir OLED prototipi için Apple ile birlikte çalışmıştı ancak firmanın net bir karar vermediği için birden fazla projeyi gündemine aldığı anlaşılıyor.

Diğer taraftan Samsung Display de bir süredir Apple ile katlanabilir ekran projesi üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan Apple’ın iki farklı kaynaktan projeleri değerlendirdiği düşünülüyor. Yakın gelecekte birden fazla model olacağı için her iki firmadan da tedarik yapabilir. Henüz katlanabilir iPhone için net bir tarih yok.

https://appleinsider.com/articles/21/02/17/apple-reportedly-taps-lg-to-develop-iphone-folding-display

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.