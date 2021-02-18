Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede

    Apple’ın yakın gelecekte katlanabilir iPhone piyasaya süreceği beklentileri giderek artıyor. Samsung Display ve LG Display firma ile prototipler geliştiriyor.
    18 Şubat 2021, 20:30 (7 sa.)
    983
    4
    1
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede
    Tam Boyutta Gör

    Samsung ile uzun dönemli bir OLED ekran ortaklığı olan Apple katlanabilir iPhone modeli için de çalışmalara başladı. Samsung’un yanı sıra LG Display ile de bir tedarik ortaklığının masada olduğu belirtiliyor.

    Çalışmalar devam ediyor

    Akıllı telefon pazarında özellikle Samsung’un etkisi ile katlanabilir ekranlar yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Üreticiler en azından proje bazında katlanabilir telefon konseptine giriş yapıyor. Apple da bunlardan birisi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

    Apple’ın uzun süredir katlanabilir ekranlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Gelen bilgilere göre LG Display bünyesinde özel bir ekip kuruldu ve katlanabilir iPhone konusunda Apple ile dirsek temasına geçildi.

    Aslında LG Display iştiraki daha önce de katlanabilir OLED prototipi için Apple ile birlikte çalışmıştı ancak firmanın net bir karar vermediği için birden fazla projeyi gündemine aldığı anlaşılıyor.

    Diğer taraftan Samsung Display de bir süredir Apple ile katlanabilir ekran projesi üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan Apple’ın iki farklı kaynaktan projeleri değerlendirdiği düşünülüyor. Yakın gelecekte birden fazla model olacağı için her iki firmadan da tedarik yapabilir. Henüz katlanabilir iPhone için net bir tarih yok.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/17/apple-reportedly-taps-lg-to-develop-iphone-folding-display Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonun katlanması gereksiz item olduğunu düşünüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 2 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 3 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 3 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 4 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 4 sa. Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 5 sa. Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor 5 sa. Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor 6 sa. Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 6 sa. Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 7 sa. Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede Sonraki Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 8 sa. iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 9 sa. Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 9 sa. 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 9 sa. iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor 9 sa. YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti 9 sa. Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 10 sa. Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı 10 sa. Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı 11 sa. Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi 11 sa. Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi 12 sa. Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı 12 sa. Merakla Beklenen 10 Oyun [2021] 12 sa. İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor 13 sa. Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor 14 sa. Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı 14 sa. Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 15 sa. Oynaması ücretsiz oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar için duyuruldu 15 sa. Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor 16 sa. iPhone ve iPad ekranları 240Hz’e kadar çıkabilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız