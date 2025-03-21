Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Razr 60 sızdırıldı: Gelişmiş kamera, güçlü batarya ve daha iyi dayanıklılık

    Motorola, katlanabilir telefon pazarına iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yeni Razr 60 modeli, güçlü donanımı, geliştirilmiş dayanıklılığı ve dikkat çekici tasarımıyla geliyor.

    Motorola Razr 60 sızdırıldı: Gelişmiş kamera ve güçlü batarya! Tam Boyutta Gör

    Motorola, katlanabilir telefon pazarına yeni modellerle giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Razr 60 ve Razr 60 Ultra modellerine dair sızıntılar artarken, özellikle Razr 60’ın teknik detayları netleşmeye başladı.

    Yeni model, tasarım açısından Razr 60 Ultra ile benzerlik gösterse de bazı farklılıklarla geliyor. Ön yüzeyde çift kameralı bir kapak ekranı yer alacak ve bu ekranın 3.6 inç boyutunda olması bekleniyor. Ultra modelinde ise daha büyük, 4 inçlik bir dış ekran bulunacak.

    Cihazın iç ekranı 6.7 inç büyüklüğünde pOLED panelden oluşacak ve HDR10+ desteği sunacak. Motorola, önceki modele kıyasla ekran boyutunu biraz küçültse de Pantone sertifikası ve yeni nesil ıslak dokunmatik destek gibi gelişmiş özellikler ekleyerek deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Dayanıklılık konusunda da önemli bir adım atılmış durumda. Razr 60, IP48 sertifikasıyla toza karşı daha iyi bir koruma sağlarken, suya dayanıklılığı da devam ettiriyor.

    Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 7400x işlemciyle güçlendirilecek. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunan Razr 60, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 30W hızlı şarj desteği sunacak.

    Kamera özellikleri de dikkat çekici. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ikinci lens bulunuyor. Sızıntılara göre, yeni ultra geniş açılı kamera, önceki modele göre dört kat daha fazla alanı kadraja sığdırabiliyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.

    Motorola, bu modelde yapay zeka destekli bazı yeni yazılım özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Güvenlik tarafında ise yana monte edilmiş parmak izi sensörü yer alacak. Renk seçenekleri arasında Pantone onaylı Gibraltar Denizi, Açık Gökyüzü ve İlkbahar Tomurcuğu tonları bulunacak.

    Lansman tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak sızıntılar, cihazın çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Motorola’nın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nano ekran koruyucu nedir recep ivedik eczane sahnesi sözleri efüzyon nedir kimya sevgiliyle iddia fikirleri imza değiştirmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum