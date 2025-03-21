Motorola Razr 60 sızdırıldı: Gelişmiş kamera, güçlü batarya ve daha iyi dayanıklılık

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Motorola, katlanabilir telefon pazarına yeni modellerle giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Razr 60 ve Razr 60 Ultra modellerine dair sızıntılar artarken, özellikle Razr 60’ın teknik detayları netleşmeye başladı.

Yeni model, tasarım açısından Razr 60 Ultra ile benzerlik gösterse de bazı farklılıklarla geliyor. Ön yüzeyde çift kameralı bir kapak ekranı yer alacak ve bu ekranın 3.6 inç boyutunda olması bekleniyor. Ultra modelinde ise daha büyük, 4 inçlik bir dış ekran bulunacak.

Cihazın iç ekranı 6.7 inç büyüklüğünde pOLED panelden oluşacak ve HDR10+ desteği sunacak. Motorola, önceki modele kıyasla ekran boyutunu biraz küçültse de Pantone sertifikası ve yeni nesil ıslak dokunmatik destek gibi gelişmiş özellikler ekleyerek deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Dayanıklılık konusunda da önemli bir adım atılmış durumda. Razr 60, IP48 sertifikasıyla toza karşı daha iyi bir koruma sağlarken, suya dayanıklılığı da devam ettiriyor.

Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 7400x işlemciyle güçlendirilecek. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunan Razr 60, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 30W hızlı şarj desteği sunacak.

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Kamera özellikleri de dikkat çekici. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ikinci lens bulunuyor. Sızıntılara göre, yeni ultra geniş açılı kamera, önceki modele göre dört kat daha fazla alanı kadraja sığdırabiliyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.

Motorola, bu modelde yapay zeka destekli bazı yeni yazılım özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Güvenlik tarafında ise yana monte edilmiş parmak izi sensörü yer alacak. Renk seçenekleri arasında Pantone onaylı Gibraltar Denizi, Açık Gökyüzü ve İlkbahar Tomurcuğu tonları bulunacak.

Lansman tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak sızıntılar, cihazın çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Motorola’nın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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