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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir OnePlus Open'ın tanıtım tarihi sızdırıldı

    OnePlus markası da yakında katlanabilir telefon pazarına dahil olacak. Şirkete yakın bir kaynak OnePlus Open olarak anılan cihazın lansman tarihini sızdırdı.   
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    Katlanabilir OnePlus Open'ın tanıtım tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    OnePlus henüz ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadı. Şirkete yakın kaynaklara göre OnePlus Open adı altında sunulacak cihaz 29 Ağustos'ta New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu tarih daha önce ortaya çıkan zaman dilimiyle de örtüşüyor.

    [bzkdh=]

    OnePlus yetkilileri katlanabilir telefonun lansmanı için 2023'ün üçüncü çeyreğine işaret etmiş ve Eylül ayının sonuna kadar bir açık kapı bırakmıştı. İnternete sızdırılan tarih merakla beklenen duyurunun tam yaz sonunda yapılacağını gösteriyor.

    Katlanabilir OnePlus Open'ın tanıtım tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    En iyi katlanabilir telefonlardan biri olacak

    OnePlus Open'ın piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağı iddia ediliyor. Gelen bilgiler cihazın 7.8 inçlik katlanabilir ana ekranın yanı sıra 6.3 inçlik bir dış ekrana sahip olacağı yönünde. Her iki panelin de 120 Hz yenileme hızı sunacağı bildiriliyor.

    OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile donatılacak. Cihazda 256 GB'lık bir depolama birimi yer alacak. Bunlara ek olarak Hasselblad imzalı üç arka kamera ve 67W hızlı şarj destekli 4.800 mAh'lik batarya da konuşuluyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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