Katlanabilir OnePlus Open'ın tanıtım tarihi sızdırıldı

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OnePlus henüz ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadı. Şirkete yakın kaynaklara göre OnePlus Open adı altında sunulacak cihaz 29 Ağustos'ta New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu tarih daha önce ortaya çıkan zaman dilimiyle de örtüşüyor.

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OnePlus yetkilileri katlanabilir telefonun lansmanı için 2023'ün üçüncü çeyreğine işaret etmiş ve Eylül ayının sonuna kadar bir açık kapı bırakmıştı. İnternete sızdırılan tarih merakla beklenen duyurunun tam yaz sonunda yapılacağını gösteriyor.

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En iyi katlanabilir telefonlardan biri olacak

OnePlus Open'ın piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağı iddia ediliyor. Gelen bilgiler cihazın 7.8 inçlik katlanabilir ana ekranın yanı sıra 6.3 inçlik bir dış ekrana sahip olacağı yönünde. Her iki panelin de 120 Hz yenileme hızı sunacağı bildiriliyor.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile donatılacak. Cihazda 256 GB'lık bir depolama birimi yer alacak. Bunlara ek olarak Hasselblad imzalı üç arka kamera ve 67W hızlı şarj destekli 4.800 mAh'lik batarya da konuşuluyor.

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