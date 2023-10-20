OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon duyuruldu: Wi-Fi 7 de var

OnePlus Open özellikleri ve fiyatı
- 6.3 inçlik LTPO AMOLED 2K dış ekran
- 7.82 inçlik LTPO AMOLED 2K iç ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- 16GB’a kadar LPDDR5X RAM
- 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama
- 48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör, 6x optik yakınlaştırma
- 20MP ve 30MP ön kameralar
- 4800mAh batarya, 67W hızlı şarj
- 1799 Euro başlangıç
OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon sınıfında oldukça iddialı. 1 milyon katlamaya dayanıklı olan telefon dış ekranı daha dayanıklı Ceramic Guard kaplama ile koruyor. Kasa ise uzay endüstrisinde kullanılan malzemelerden üretilmiş. 120Hz tazeleme hızı olan ekranların 2800 nit pik parlaklık değeri mevcut.
48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör yanında 48MP ultra geniş ve 64MP 6x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi Hasselblad tarafından optimize edilmiş. Dış ekran ve iç ekranın üzerinde de ön kameralar mevcut. Telefonun diğer bir dikkat çekici özelliği Wi-Fi 7 bağlantısı ile gelmesi. 3 hoparlör Dolby Atmos ile desteklenmiş. Cihaz gelecek hafta Buds 2 Pro Limited Edition hediyesi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.