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    OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon duyuruldu: Wi-Fi 7 de var

    OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon modeli Hasselblad destekli kamera, 2800 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, 6x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle geliyor.
    OnePlus Open özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo ve Vivo çatı markaların katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesinin ardından OnePlus arkası da sahneye çıktı. OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon aslında Oppo Find N3 modelinin global versiyonu olacak.

    OnePlus Open özellikleri ve fiyatı

    • 6.3 inçlik LTPO AMOLED 2K dış ekran
    • 7.82 inçlik LTPO AMOLED 2K iç ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • 16GB’a kadar LPDDR5X RAM
    • 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama
    • 48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör, 6x optik yakınlaştırma
    • 20MP ve 30MP ön kameralar
    • 4800mAh batarya, 67W hızlı şarj
    • 1799 Euro başlangıç

    OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon sınıfında oldukça iddialı. 1 milyon katlamaya dayanıklı olan telefon dış ekranı daha dayanıklı Ceramic Guard kaplama ile koruyor. Kasa ise uzay endüstrisinde kullanılan malzemelerden üretilmiş. 120Hz tazeleme hızı olan ekranların 2800 nit pik parlaklık değeri mevcut.

    48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör yanında 48MP ultra geniş ve 64MP 6x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi Hasselblad tarafından optimize edilmiş. Dış ekran ve iç ekranın üzerinde de ön kameralar mevcut. Telefonun diğer bir dikkat çekici özelliği Wi-Fi 7 bağlantısı ile gelmesi. 3 hoparlör Dolby Atmos ile desteklenmiş. Cihaz gelecek hafta Buds 2 Pro Limited Edition hediyesi ile satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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