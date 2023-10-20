OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon duyuruldu: Wi-Fi 7 de var

Tam Boyutta Gör Oppo ve Vivo çatı markaların katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesinin ardından OnePlus arkası da sahneye çıktı. OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon aslında Oppo Find N3 modelinin global versiyonu olacak.

OnePlus Open özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik LTPO AMOLED 2K dış ekran

7.82 inçlik LTPO AMOLED 2K iç ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

16GB’a kadar LPDDR5X RAM

512GB’a kadar UFS 4.0 depolama

48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör, 6x optik yakınlaştırma

20MP ve 30MP ön kameralar

4800mAh batarya, 67W hızlı şarj

1799 Euro başlangıç

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OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon sınıfında oldukça iddialı. 1 milyon katlamaya dayanıklı olan telefon dış ekranı daha dayanıklı Ceramic Guard kaplama ile koruyor. Kasa ise uzay endüstrisinde kullanılan malzemelerden üretilmiş. 120Hz tazeleme hızı olan ekranların 2800 nit pik parlaklık değeri mevcut.

48MP Sony LYTIA-T808 ana sensör yanında 48MP ultra geniş ve 64MP 6x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi Hasselblad tarafından optimize edilmiş. Dış ekran ve iç ekranın üzerinde de ön kameralar mevcut. Telefonun diğer bir dikkat çekici özelliği Wi-Fi 7 bağlantısı ile gelmesi. 3 hoparlör Dolby Atmos ile desteklenmiş. Cihaz gelecek hafta Buds 2 Pro Limited Edition hediyesi ile satışa sunulacak.

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