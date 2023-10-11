Katlanabilir OnePlus Open için fiyat bilgisi paylaşıldı

OnePlus Open uygun fiyatlı olmayacak
Kısa süre önce render görüntüleri ortaya çıkan OnePlus Open’ın artık tasarımsal açıdan nasıl gözükeceğini biliyoruz. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan görseller cihazın her ayrıntısını gösteriyor ve arka tarafta devasa bir kamera adasına işaret ediyor. Görüntüler OnePlus Open'ın suni deri siyah ve cam yeşili olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor. Telefon Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilecek.
Bununla birlikte OnePlus Open, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM, 256GB depolama alanı, 6.31 inç dış ekran ve BOE menşeli 7.8 inç esnek ana ekran ile gelecek. Önceki söylentilere göre cihaz, 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve 64 MP 3x optik zoom kameraya sahip olacak. Ürünün 19 Ekim'de resmiyet kazanacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.