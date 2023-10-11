Tam Boyutta Gör Görünüşe göre katlanabilir akıllı telefonlar giderek yaygınlaşacak. Piyasaya yeni oyuncuların girmesiyle birlikte seçenekler artarken OnePlus da bu alandaki rekabet için kollarını sıyırmış durumda. Firma, bu ayın başlarında kamera bölümü ve cihazın hepsi olmasa da bazı açılardan geliştirmiş olduğu katlanabilir Open için hype oluşturmaya başladı. Şimdi ise fiyat bilgileri geliyor.

OnePlus Open uygun fiyatlı olmayacak

Kısa süre önce render görüntüleri ortaya çıkan OnePlus Open’ın artık tasarımsal açıdan nasıl gözükeceğini biliyoruz. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan görseller cihazın her ayrıntısını gösteriyor ve arka tarafta devasa bir kamera adasına işaret ediyor. Görüntüler OnePlus Open'ın suni deri siyah ve cam yeşili olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor. Telefon Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilecek.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 2 halen çok güçlü bir platform fakat Qualcomm bundan sadece birkaç gün sonra Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtacak ve bu da Open'ı garip bir noktada bırakacak. Özellikle de son gelen bilgiler OnePlus Open’ın 1.699 dolar gibi bir fiyata sahip olacağını söyledikten sonra. Bu fiyat, Galaxy Z Fold 5’ten sadece 100 dolar daha ucuz.

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Bununla birlikte OnePlus Open, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM, 256GB depolama alanı, 6.31 inç dış ekran ve BOE menşeli 7.8 inç esnek ana ekran ile gelecek. Önceki söylentilere göre cihaz, 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş ve 64 MP 3x optik zoom kameraya sahip olacak. Ürünün 19 Ekim'de resmiyet kazanacağı söyleniyor.

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Katlanabilir OnePlus Open için fiyat bilgisi paylaşıldı