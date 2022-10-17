Katlanabilir Pixel Fold yakında geliyor: Yeni detayları açıklandı

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda yeni Pixel 7 serisi telefonlarını piyasaya süren Google, Pixel Tablet ve katlanabilir Pixel Notepad (Google FOLD) üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yaklaşmakta olan her iki cihazın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Ekran altı parmak izi sensörü olmadan gelecek

9to5Google tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pixel Tablet ve Pixel Notepad için kullanılan bir Android kodu, yeni telefonların Y hizalı bir kuruluma sahip olacağına işaret ediyor. Bu durum bizlere parmak izi okuyucusunun cihazların ekranı yerine çerçevenin sağ veya sol tarafına yerleştirileceğini gösteriyor.

Ayrıca kısa bir süre önce Pixel Notepad modelinin, halihazırda Pixel serisi telefonlara ekran tedariki sağlayan Samsung Display imzalı bir panel kullanacağı ortaya çıktı. Paylaşılan raporlara göre bu panel, 1840×2208 ekran çözünürlüğünü destekleyecek ve ortalama 800nit, maksimum 1200 nit'e kadar parlaklık sunacak. Buna ek olarak henüz onaylanmasa da 120Hz'e kadar yenileme hızı desteğine de sahip olabilir.

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Google Pixel Notepad’in 64MP Sony IMX787 birincil , 12MP IMX386 ultra geniş açı ve 10.8MP S5K3J1 telefoto sensörlerden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Cihazın iç kamerasında ise 8MP Sony IMX355 sensör olduğu söylenirken, öne bakan dış kamerada S5K3J1 sensör bulunabilir. Pixel Tablet ve katlanabilir Pixel Notepad, gelecek yıl kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni cihazlar ile beraber Google'ın Pixel serisi telefonlar, tabletler, TWS kulaklıklar ve akıllı saat modelleri ile kendi ekosistemini genişleteceğini söyleyebiliriz.

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