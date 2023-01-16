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    Katlanabilir telefonlar 18 milyon satış rakamına ulaşacak

    Samsung’un mutlak hâkim olduğu katlanabilir akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Her geçen yıl tüketicilerin ilgisini daha çok çeken katlanabilir telefonlar menteşe pazarını da coşturdu.
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    Samsung
    Samsung’un başını çektiği katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarı global krize rağmen büyümeye devam ediyor. Pazardaki artış paralel olarak OLED ekran menteşe satışlarını da patlattı.

    Katlanabilir telefon pazarı büyüyor

    Yapılan pazar analizlerine göre 2022 yılında 12.8 milyon adet katlanabilir akıllı telefon modeli satıldı. Samsung’un geçen yıl payı yüzde 82 seviyesine çıktı. Samsung haricinde yaygın satış yapabilen yok. Xiaomi, Oppo ve Vivo kısıtlı bir pazarda satış yapıyor.

    2023 yılında ise satışların 18 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor ve yüzde 44 civarında artış yaşanacak. Samsung yine en büyük pay sahibi. Özellikle Flip serisinin rekor satışlara ulaştığı biliniyor.

    Katlanabilir telefon pazarında yaşanan artış menteşe pazarını da etkiliyor. OLED ekran menteşelerinin satışı 500 milyon dolara ulaşacak ve yüzde 14.6 artış yaşanacak. Sektörde KH Vatech ve S-connect en bilinen firmalar. Bunlar Samsung’a U şekilli menteşeler tedarik ediyor. Daha karmaşık ve maliyetli olan su damlası menteşelerin üretimini ise Ampherol ve Asia Vital Components yapıyor. Üreticiler OLED ekran ve menteşeyi tek bir katmanda birleştirecek çözümler üzerinde çalışıyor.

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