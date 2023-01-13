Samsung Galaxy Buds 2 Pro ile 360 derecelik ses kaydı yapılabilecek

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık üreticileri rekabette öne geçebilmek adına varsa mobil cihazları üzerinden bazı avantajlar sunuyor ya da ortaklıklar kurarak yazılım avantajları sağlıyor. Samsung da bunlardan birisi.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro kullanıcılarına müjde

Samsung’un üst seviye tam kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 2 Pro, aldığı son güncelleme ile kayıt konusunda kullanıcılara önemli bir avantaj sunacak. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 kullanıcıları kulaklıklar ile 360 derece ses barındıran videolar kaydedebilecek. Profesyonel manada olmasa da bir konserdeymiş gibi mekânsal sesleri algılayabiliyorsunuz.

Galaxy Unpacked etkinliği resmileşti 6 gün önce eklendi

Bu özellik Galaxy S23 serisi ile başlayarak yeni Galaxy akıllı telefonlarında hazır olarak gelecek. Bununla birlikte hangi Galaxy telefonlara sunulacak ya da önceki Galaxy telefonların akıbeti ne olacak şimdilik bilinmiyor.

Diğer bir yenilik ise Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 akıllı saatlerinin uzaktan deklanşör kontrolü esnasında yakınlaştırma da yapabilecek olması. Kadranı çevirerek veya parmak hareketi yaparak bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Şubat ayında gelecek yeni özellik için herhangi bir model sınırlamasından bahsedilmemiş.

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