Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir telefon satışları ilk defa serbest düşüşte

    Küresel ekonomik koşullar neredeyse her sektörü ve her pazarı etkiledi. Akıllı telefon pazarında zaten düşüş yaşanırken katlanabilir telefonlarında bundan nasibini alması kaçınılmaz oldu.
    Oy Ver
    Katlanabilir telefon satışları serbest düşüşte Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon halen istenen tüketici talebine ulaşamadı ancak piyasaya ilk çıktıkları dönemden bu yana istikrarlı olarak sürekli daha fazla sattılar. Ancak bu istikrar bozulmuşa benziyor zira gelen yeni raporlar katlanabilir telefon satışlarının adeta çakıldığını gösteriyor.

    Satışlar ilk defa düştü

    DSCC tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda 2022 yılının son çeyreği mercek altına alındı. Rapora göre katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 48 oranında düştü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise düşüş yüzde 26 seviyesinde. Elde edilen bilgilere göre Ekim-Aralık dönemi boyunca 3,1 milyon adet katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleşti.

    Öte yandan yılın tamamına baktığımızda ise işler oldukça olumlu. Satışlar ilk defa düşse de 2022 yılında katlanabilir telefon sevkiyatı yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak 12,9 milyon adede ulaştı.

    Samsung dominasyonuna devam

    Katlanabilir telefon satışları serbest düşüşte Tam Boyutta Gör
    Samsung, yüzde 83 pazar payıyla 2022 yılında da katlanabilir telefon pazarına hakim olmaya devam etti. Güney Koreli firmanın pazar payı önceki çeyrekte yüzde 86, bir önceki yılın aynı döneminde ise yüzde 96 seviyesindeydi. Çeyrek bazda yaşanan düşüşün temelinde ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün satışlarındaki yüzde 50 düşüş yatıyor.

    Raporda ayrıca Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin, 2022'nin dördüncü çeyreğinde Samsung'un katlanabilir telefonlarını gölgede bıraktığına da dikkat çekildi. Küresel katlanabilir telefon pazarında Samsung'u Huawei ve Oppo takip ederken, Galaxy Z Flip dünya çapında en çok satan (yüzde 47) katlanabilir telefon oldu.

    Bu arada Samsung Display, 2022'nin dördüncü çeyreğinde kullanılan katlanabilir ekranların yüzde 81’inden sorumlu durumda ve dolayısıyla Samsung sadece satışlarda değil tedarik noktasında da lider konumda. Sonuç olarak, 2022'nin dördüncü çeyreğinde katlanabilir telefon satışlarında düşüş yaşanırken, önümüzdeki aylarda büyük üreticilerin piyasaya süreceği yeni modellerle pazarın toparlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    excel şifre kirma artik kesin çözüm forum 2 ortalama ile yüksek lisans alan üniversiteler ford focus teyp kodu kendi horlama sesini duymak kıbrıstan sigara getirme sınırı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız