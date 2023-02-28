Katlanabilir telefon satışları ilk defa serbest düşüşte

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon halen istenen tüketici talebine ulaşamadı ancak piyasaya ilk çıktıkları dönemden bu yana istikrarlı olarak sürekli daha fazla sattılar. Ancak bu istikrar bozulmuşa benziyor zira gelen yeni raporlar katlanabilir telefon satışlarının adeta çakıldığını gösteriyor.

Satışlar ilk defa düştü

DSCC tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda 2022 yılının son çeyreği mercek altına alındı. Rapora göre katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 48 oranında düştü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise düşüş yüzde 26 seviyesinde. Elde edilen bilgilere göre Ekim-Aralık dönemi boyunca 3,1 milyon adet katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleşti.

Öte yandan yılın tamamına baktığımızda ise işler oldukça olumlu. Satışlar ilk defa düşse de 2022 yılında katlanabilir telefon sevkiyatı yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak 12,9 milyon adede ulaştı.

Samsung dominasyonuna devam

Tam Boyutta Gör Samsung, yüzde 83 pazar payıyla 2022 yılında da katlanabilir telefon pazarına hakim olmaya devam etti. Güney Koreli firmanın pazar payı önceki çeyrekte yüzde 86, bir önceki yılın aynı döneminde ise yüzde 96 seviyesindeydi. Çeyrek bazda yaşanan düşüşün temelinde ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün satışlarındaki yüzde 50 düşüş yatıyor.

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Raporda ayrıca Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin, 2022'nin dördüncü çeyreğinde Samsung'un katlanabilir telefonlarını gölgede bıraktığına da dikkat çekildi. Küresel katlanabilir telefon pazarında Samsung'u Huawei ve Oppo takip ederken, Galaxy Z Flip dünya çapında en çok satan (yüzde 47) katlanabilir telefon oldu.

Bu arada Samsung Display, 2022'nin dördüncü çeyreğinde kullanılan katlanabilir ekranların yüzde 81’inden sorumlu durumda ve dolayısıyla Samsung sadece satışlarda değil tedarik noktasında da lider konumda. Sonuç olarak, 2022'nin dördüncü çeyreğinde katlanabilir telefon satışlarında düşüş yaşanırken, önümüzdeki aylarda büyük üreticilerin piyasaya süreceği yeni modellerle pazarın toparlanması bekleniyor.

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