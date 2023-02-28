Katlanabilir telefon satışları ilk defa serbest düşüşte

Satışlar ilk defa düştü
DSCC tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda 2022 yılının son çeyreği mercek altına alındı. Rapora göre katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 48 oranında düştü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise düşüş yüzde 26 seviyesinde. Elde edilen bilgilere göre Ekim-Aralık dönemi boyunca 3,1 milyon adet katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleşti.
Öte yandan yılın tamamına baktığımızda ise işler oldukça olumlu. Satışlar ilk defa düşse de 2022 yılında katlanabilir telefon sevkiyatı yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak 12,9 milyon adede ulaştı.
Samsung dominasyonuna devam
Raporda ayrıca Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin, 2022'nin dördüncü çeyreğinde Samsung'un katlanabilir telefonlarını gölgede bıraktığına da dikkat çekildi. Küresel katlanabilir telefon pazarında Samsung'u Huawei ve Oppo takip ederken, Galaxy Z Flip dünya çapında en çok satan (yüzde 47) katlanabilir telefon oldu.
Bu arada Samsung Display, 2022'nin dördüncü çeyreğinde kullanılan katlanabilir ekranların yüzde 81’inden sorumlu durumda ve dolayısıyla Samsung sadece satışlarda değil tedarik noktasında da lider konumda. Sonuç olarak, 2022'nin dördüncü çeyreğinde katlanabilir telefon satışlarında düşüş yaşanırken, önümüzdeki aylarda büyük üreticilerin piyasaya süreceği yeni modellerle pazarın toparlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.