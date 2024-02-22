Dört kameralı katlanabilir telefon Huawei Pocket 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Pocket 2, tasarım olarak selefi Pocket S’e oldukça benziyor. Yatay menteşe ile desteklenen kapaklı katlama tasarımına sahip. Arkada, kameralar ve yuvarlak kapak ekranı için ikili dairesel modül bulunuyor. Dayanıklılık noktasında, Huawei, havacılık sınıfı çelik malzemeler ve ikinci nesil Kulun cam teknolojisiyle inşa edilmiş yeni menteşe kullanıldığını söylüyor. Telefon, açık durumda 7.25mm boyutunda, yaklaşık 200 gr ağırlığında. Telefonun IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip olduğunu belirtelim.
6.94 inç LTPO OLED ekran, 2690x1136 çözünürlük, 2200 nit parlaklık, 420ppi piksel yoğunluğu, 1-120Hz değişken yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 21:9 en boy oranı sunuyor. Arkada 1.15 inç, 360x360 çözünürlük, 296 ppi piksel yoğunluğu sunan OLED ekrana mevcut. Kapak ekranı, saat, ruh halini yansıtan duvar kağıtları, sevimli animasyonlu evcil hayvanlar, avatarlarla özelleştirilebiliyor. Bildirimler ve ana kamerayla selfie çekmek için de kullanılabiliyor. Hatta bu ekran QR kodla ödeme yapmak için de kullanılabiliyor. Kapaklı telefonun kalbinde Kirin 9000S işlemci bulunuyor.
HarmonyOS 4.0 yazılımıyla gelen Huawei Pocket 2, 12GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı sunuyor. NM hafıza kartıyla 512GB’a kadar ek depolama elde etmek mümkün. Telefon, 66w kablolu hızlı şarj, 40w kablosuz hızlı şarj ve 7.5W kablosuz ters şarjı destekleyen 4520 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada OIS’li 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom ve OIS’li 8MP telefoto kamera ve yapay zeka destekli 2MP hiperspektral kamera mevcut. Önde 10.7MP kamera bulunuyor.
Huawei Pocket 2, iki yönlü uydu iletişimini destekliyor. İlginç bir özellik olarak, telefon, kamera ve kapak ekranını kullanarak güneş koruyucuyu doğru bir şekilde uygulamanıza yardımcı olan UV Güneş kremi test modu içeriyor.
Huawei Pocket 2 fiyatı
Huawei Pocket 2 özellikleri
- Birincil ekran: 6.94 inç, 2690x1136, 2200 nit, 120Hz, LTPO OLED
- Kapak ekranı: 1.15 inç, 360x360, OLED
- İşlemci: Kirin 9000S
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Batarya: 4520 mAh, 40w kablosuz, 66w kablolu hızlı şarj
- Arka kamera: 50MP + 12MP + 8MP + 2MP
- Ön kamera: 10.7MP
- Yazılım: HarmonyOS 4.0
- Boyut ve ağırlık: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm / 170 x 75.5 x 7.3 mm, 199 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.