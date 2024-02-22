Dört kameralı katlanabilir telefon Huawei Pocket 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei Pocket 2 katlanabilir akıllı telefon modeli Çin’de tanıtıldı. Pocket 2, markanın en yeni kapaklı telefon modeli ve üst sınıf özelliklere geliştirilmiş katlama tasarımına sahip. Huawei Pocket 2 özellikleri ile neler sunuyor, fiyatı ne kadar, tüm detaylarıyla karşınızda dört harici kameralı ilk katlanır kapaklı telefon Huawei Pocket 2:

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Huawei Pocket 2, tasarım olarak selefi Pocket S’e oldukça benziyor. Yatay menteşe ile desteklenen kapaklı katlama tasarımına sahip. Arkada, kameralar ve yuvarlak kapak ekranı için ikili dairesel modül bulunuyor. Dayanıklılık noktasında, Huawei, havacılık sınıfı çelik malzemeler ve ikinci nesil Kulun cam teknolojisiyle inşa edilmiş yeni menteşe kullanıldığını söylüyor. Telefon, açık durumda 7.25mm boyutunda, yaklaşık 200 gr ağırlığında. Telefonun IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip olduğunu belirtelim.

6.94 inç LTPO OLED ekran, 2690x1136 çözünürlük, 2200 nit parlaklık, 420ppi piksel yoğunluğu, 1-120Hz değişken yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 21:9 en boy oranı sunuyor. Arkada 1.15 inç, 360x360 çözünürlük, 296 ppi piksel yoğunluğu sunan OLED ekrana mevcut. Kapak ekranı, saat, ruh halini yansıtan duvar kağıtları, sevimli animasyonlu evcil hayvanlar, avatarlarla özelleştirilebiliyor. Bildirimler ve ana kamerayla selfie çekmek için de kullanılabiliyor. Hatta bu ekran QR kodla ödeme yapmak için de kullanılabiliyor. Kapaklı telefonun kalbinde Kirin 9000S işlemci bulunuyor.

HarmonyOS 4.0 yazılımıyla gelen Huawei Pocket 2, 12GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı sunuyor. NM hafıza kartıyla 512GB’a kadar ek depolama elde etmek mümkün. Telefon, 66w kablolu hızlı şarj, 40w kablosuz hızlı şarj ve 7.5W kablosuz ters şarjı destekleyen 4520 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada OIS’li 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom ve OIS’li 8MP telefoto kamera ve yapay zeka destekli 2MP hiperspektral kamera mevcut. Önde 10.7MP kamera bulunuyor.

Huawei Pocket 2, iki yönlü uydu iletişimini destekliyor. İlginç bir özellik olarak, telefon, kamera ve kapak ekranını kullanarak güneş koruyucuyu doğru bir şekilde uygulamanıza yardımcı olan UV Güneş kremi test modu içeriyor.

Huawei Pocket 2 fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei Pocket 2, gri, mor, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Huawei Pocket 2 fiyatı 1044 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 256GB depolama alanı için geçerli. 512GB’lık model 1113 dolar, 1TB’lık model 1252 dolardan satışa sunuluyor.

Huawei Pocket 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Birincil ekran : 6.94 inç, 2690x1136, 2200 nit, 120Hz, LTPO OLED

: 6.94 inç, 2690x1136, 2200 nit, 120Hz, LTPO OLED Kapak ekranı : 1.15 inç, 360x360, OLED

: 1.15 inç, 360x360, OLED İşlemci : Kirin 9000S

: Kirin 9000S Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Batarya : 4520 mAh, 40w kablosuz, 66w kablolu hızlı şarj

: 4520 mAh, 40w kablosuz, 66w kablolu hızlı şarj Arka kamera : 50MP + 12MP + 8MP + 2MP

: 50MP + 12MP + 8MP + 2MP Ön kamera : 10.7MP

: 10.7MP Yazılım : HarmonyOS 4.0

: HarmonyOS 4.0 Boyut ve ağırlık: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm / 170 x 75.5 x 7.3 mm, 199 g

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Huawei Pocket 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri