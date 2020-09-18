Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor

    Space Hero isimli yeni yarışma programının kazananı yörüngeye çıkma hakkı kazanacak. Programın yakında Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyada yayın hayatına başlaması bekleniyor.
    4 sa.
    772
    8
    4
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD'li bir TV yapım şirketi, kazanın uzaya gitmeye hak kazanacağı ilginç bir yarışma programı düzenliyor. Deadline tarafından bildirilen habere göre, 'Space Hero' isimli yeni yarışma programı yakında dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?

    Space Hero yarışmacılarının farklı ülkelerden seçileceği belirtilmiş, yani ABD özelinde bir yarışma olmayacak. Yapım ekibinin dünyanın her tarafında bir yarışmacı avına çıkacağı söyleniyor. Deadline'da yapılan açıklamada,"Seçilmiş yarışmacı grubu yoğun bir antrenman sürecine girecek ve bir astronotun temel niteliklerini olan fiziksel, mental ve duygusal dayanıklılarını test eden birçok zorluklarla yüzleşecek." ifadeleri kullanıldı.

    Space Hero projesinin oldukça yüksek bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor. Yapım ekibi şu anda dünya genelinde yayın yapan bir streaming servisiyle anlaşma yapmış durumda. Her şey yolunda giderse Space Hero önümüzdeki yıl gibi Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.

    Kazanan kişi 10 gün Uzay İstasyonu'nda kalacak

    NASA'nın uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) ticarileştirme planı vardı. Geçtiğimiz yıl bu konuda bir sonuca varıldı ve NASA, 2021 gibi ISS'in uzay turizmine açılacağını duyuruldu. Bugün duyurulan Space Hero yarışma programı da NASA'nın ISS'yi ticarileştirme planın ilk büyük meyvesi olmuş gibi görünüyor. 

    Deadline'da yer alan açıklamalara göre Space Hero yarışmasının kazananı 2023 yılında yörüngeye fırlatılacak. Kazanan kişinin bir Falcon 9 roketiyle Uzay İstasyonu'na gönderilmesi ve burada tam 10 gün kalması bekleniyor. Şanslı kahramanımızın uzaydaki bu 10 günlük macerası yine Space Hero programında tüm detaylarıyla yayınlanıyor olacak.



    https://deadline.com/2020/09/space-hero-astronaut-reality-series-international-space-station-reality-tv-1234575932/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa.
    bir 50 yıl sonra bize çok basit gelecekhatta eskiden kurduğumuz hayallere bak diye gülecez muhtemelen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 sa.
    Kaliteli kurgu olursa izlemesi zevkli olabilir ama ülkemizde pek becerebileceklerini sanmıyorum; survival programlarına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız, hatta Chef(yemekle ilgili olan) ile ilgili programdan bile anlaşılabilir. (Ne eğitmenler ne de yarışmacılar, yabancı programdaki kaliteden tamamen yoksunlar.) Bunları halkımızı küçük gördüğüm için yazmıyorum, izlerken farkı açık bir şekilde görebildiğim için yazıyorum.

    Mutfak programlarında olması gereken şeyi gösterir ve tattırırsınız içerisinde ne olduğunu ya da ipuçlarını tadarak ,görerek ve koklayarak kendilerinin bulmasını beklersiniz. Bizdekinde birileri tembihlemeden onları yapamıyorlar. Nasıl yapılacağını kendileri bulması gerekir.

    Survival kısmına gelirsek; Bear Grylls ,Cody Lundin, Ed Stafford gibilerin programlarını görmek isterim. Serdar Kılıç'ın belgeselleri yakın zamanda kaliteli olmaya başlasa da, sanırım onlara en yakın takdir ettiğim birisi!
    Ama Acun'un ünlenmeden önceki programını(Acun Firarda) beğensem de sonraki yaptığı hiçbir programı sevmedim. Keşke yabancıların ki gibi bir survival programı yapsalar. (Dual survival tarzında ve mümkünse daha gerçekçi)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn ( ozan1989) 2 sa.
    Tv8 acun kapar yarışma sunma hakkını Türkiye
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa. ozansirinn
    inşallah olurnerdeyse tüm halk ekran başında olur merakla izler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor Sonraki Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü 5 sa. Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği kullanıma sundu 6 sa. Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı 6 sa. Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey! 6 sa. Asus Zephyrus G14 incelemesi | Asus ve AMD'nin güç birliği 6 sa. Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı 7 sa. GeForce RTX 3080 ekran kartı 3DMark Time Spy rekoru kırdı 7 sa. Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi 8 sa. Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı 8 sa. Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi 9 sa. Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı 10 sa. Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı 10 sa. Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti 11 sa. Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı 12 sa. Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President 12 sa. Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü 13 sa. Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor 13 sa. Nintendo 3DS serisi üretimden kalkıyor 14 sa. Apple'dan ucuza tamir "CPR Teknik servise sorduk" 14 sa. Spot robot köpeği evinize geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (7 Eylül - 13 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Borderlands 3 PS5 ve Xbox Series'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    KABLONET
    DH Forum
    Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus
    DH Forum
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor
    DonanımHaber
    iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin!
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız