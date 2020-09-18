Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor

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ABD'li bir TV yapım şirketi, kazanın uzaya gitmeye hak kazanacağı ilginç bir yarışma programı düzenliyor. Deadline tarafından bildirilen habere göre, 'Space Hero' isimli yeni yarışma programı yakında dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.

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Space Hero yarışmacılarının farklı ülkelerden seçileceği belirtilmiş, yani ABD özelinde bir yarışma olmayacak. Yapım ekibinin dünyanın her tarafında bir yarışmacı avına çıkacağı söyleniyor. Deadline'da yapılan açıklamada,"Seçilmiş yarışmacı grubu yoğun bir antrenman sürecine girecek ve bir astronotun temel niteliklerini olan fiziksel, mental ve duygusal dayanıklılarını test eden birçok zorluklarla yüzleşecek." ifadeleri kullanıldı.

Space Hero projesinin oldukça yüksek bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor. Yapım ekibi şu anda dünya genelinde yayın yapan bir streaming servisiyle anlaşma yapmış durumda. Her şey yolunda giderse Space Hero önümüzdeki yıl gibi Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.

Kazanan kişi 10 gün Uzay İstasyonu'nda kalacak

NASA'nın uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) ticarileştirme planı vardı. Geçtiğimiz yıl bu konuda bir sonuca varıldı ve NASA, 2021 gibi ISS'in uzay turizmine açılacağını duyuruldu. Bugün duyurulan Space Hero yarışma programı da NASA'nın ISS'yi ticarileştirme planın ilk büyük meyvesi olmuş gibi görünüyor.

Deadline'da yer alan açıklamalara göre Space Hero yarışmasının kazananı 2023 yılında yörüngeye fırlatılacak. Kazanan kişinin bir Falcon 9 roketiyle Uzay İstasyonu'na gönderilmesi ve burada tam 10 gün kalması bekleniyor. Şanslı kahramanımızın uzaydaki bu 10 günlük macerası yine Space Hero programında tüm detaylarıyla yayınlanıyor olacak.

https://deadline.com/2020/09/space-hero-astronaut-reality-series-international-space-station-reality-tv-1234575932/

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