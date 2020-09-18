Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor

ABD'li bir TV yapım şirketi, kazanın uzaya gitmeye hak kazanacağı ilginç bir yarışma programı düzenliyor. Deadline tarafından bildirilen habere göre, 'Space Hero' isimli yeni yarışma programı yakında dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.İlginizi Çekebilir Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
Space Hero yarışmacılarının farklı ülkelerden seçileceği belirtilmiş, yani ABD özelinde bir yarışma olmayacak. Yapım ekibinin dünyanın her tarafında bir yarışmacı avına çıkacağı söyleniyor. Deadline'da yapılan açıklamada,"Seçilmiş yarışmacı grubu yoğun bir antrenman sürecine girecek ve bir astronotun temel niteliklerini olan fiziksel, mental ve duygusal dayanıklılarını test eden birçok zorluklarla yüzleşecek." ifadeleri kullanıldı.
Space Hero projesinin oldukça yüksek bir bütçeyle hazırlandığı belirtiliyor. Yapım ekibi şu anda dünya genelinde yayın yapan bir streaming servisiyle anlaşma yapmış durumda. Her şey yolunda giderse Space Hero önümüzdeki yıl gibi Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde yayın hayatına başlayacak.
Kazanan kişi 10 gün Uzay İstasyonu'nda kalacak
NASA'nın uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) ticarileştirme planı vardı. Geçtiğimiz yıl bu konuda bir sonuca varıldı ve NASA, 2021 gibi ISS'in uzay turizmine açılacağını duyuruldu. Bugün duyurulan Space Hero yarışma programı da NASA'nın ISS'yi ticarileştirme planın ilk büyük meyvesi olmuş gibi görünüyor.
Deadline'da yer alan açıklamalara göre Space Hero yarışmasının kazananı 2023 yılında yörüngeye fırlatılacak. Kazanan kişinin bir Falcon 9 roketiyle Uzay İstasyonu'na gönderilmesi ve burada tam 10 gün kalması bekleniyor. Şanslı kahramanımızın uzaydaki bu 10 günlük macerası yine Space Hero programında tüm detaylarıyla yayınlanıyor olacak.
https://deadline.com/2020/09/space-hero-astronaut-reality-series-international-space-station-reality-tv-1234575932/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mutfak programlarında olması gereken şeyi gösterir ve tattırırsınız içerisinde ne olduğunu ya da ipuçlarını tadarak ,görerek ve koklayarak kendilerinin bulmasını beklersiniz. Bizdekinde birileri tembihlemeden onları yapamıyorlar. Nasıl yapılacağını kendileri bulması gerekir.
Survival kısmına gelirsek; Bear Grylls ,Cody Lundin, Ed Stafford gibilerin programlarını görmek isterim. Serdar Kılıç'ın belgeselleri yakın zamanda kaliteli olmaya başlasa da, sanırım onlara en yakın takdir ettiğim birisi!
Ama Acun'un ünlenmeden önceki programını(Acun Firarda) beğensem de sonraki yaptığı hiçbir programı sevmedim. Keşke yabancıların ki gibi bir survival programı yapsalar. (Dual survival tarzında ve mümkünse daha gerçekçi)