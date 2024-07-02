Rusya, kendi uzay istasyonunu kuruyor: İlk modül 2027'de fırlatılacak

- İlk modül 2027'de fırlatılacak
- Rusya 2028'de ISS'den ayrılacak
- Çin'in uzay istasyonu büyümeye devam ediyor
- Yorumlar
Bu yeni istasyon, Rusya'nın, kısıtlamalar ve uluslararası anlaşmalar nedeniyle daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) imkansız olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.
Onlarca yıldır ISS, uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğinin sembolü oldu. Ancak son dönemde Rusya Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Rusya ile işbirliğinde çatlaklar oluştu.
İlk modül 2027'de fırlatılacak
Roscosmos, bu yeni istasyonun teknolojik kısıtlamalar ve uluslararası anlaşmaların şartları nedeniyle ISS'nin Rusya bölümünde mevcut olmayan bilimsel ve teknolojik gelişme, ulusal ekonomi ve ulusal güvenlik sorunlarını çözeceğini belirtiyor.
Rusya 2028'de ISS'den ayrılacak
Rusya, inşaatın başladığı 1990'lı yıllardan bu yana ISS'nin önemli bir ortağı oldu. Bu iş birliği önemli çünkü Rusya ve ABD'nin hâlâ yakın işbirliği içinde çalıştığı az sayıdaki alandan biri. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler önemli ölçüde kötüleşti. Rusya ilk etapta ISS'den 2024 yılı sonuna kadar ayrılmayı planlamıştı ancak bu süreyi 2028 yılına kadar uzatma kararı aldı.
Rusya'nın ISS'den ayrılmasının en önemli nedenlerinden birinin, modüllerin artan bakım ihtiyaçları olarak gösteriliyor. Bazı Rus modülleri, orijinal tasarım ömrü olan 15 yılı aşarak yaklaşık 25 yıldır faaliyette bulunuyor. Rus uzay ajansı tarafından 2022'de yayınlanan bir röportajda Rusya, kozmonotların eskiyen modülleri onarmak ve tamir etmek için çok fazla zaman harcadığını, uzay istasyonunun temel amacı olan bilimsel araştırmaları yürütmek için ise az zaman bulabildiklerini söylemişti.
Geçen yıl Rusya, Luna-25 misyonuyla aya iniş yapmaya çalışmış ama başaramamıştı. Bu iniş, ülkenin 47 yılı aşkın bir süredir yaptığı ilk ay görevi olması nedeniyle önemliydi. Buna rağmen Rusya, uzay araştırmalarında önemli bir oyuncu olarak kalmaya kararlı görünüyor.
Çin'in uzay istasyonu büyümeye devam ediyor
ABD'de ise ticari firmalar ISS'nin boşluğunu doldurmaya ve ülke için mikro yerçekimi araştırmalarına devam etmeye hazırlanıyor. Bu firmalardan biri olan Kaliforniya merkezli Vast Space, Haven-1 modülünü 2025'te SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllardan alçak dünya yörüngesinde 3-4 uzay istasyonu bir arada bulunacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.