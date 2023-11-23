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    Kemik yenilenmesini hızlandıran biyomateryal geliştirildi

    Araştırmacılar, kemik dokusunun yenilenmesini hızlandıran yeni bir biyomateryal geliştirdi. Buluş, gelecekte kemik ve diş merkezli tedaviler için ciddi iyileştirmeler sağlayabilir.
    Kemik yenilenmesini hızlandıran biyomateryal geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Brezilya'daki Sao Paulo Devlet Üniversitesi Botucatu Biyobilimler Enstitüsü'nden (IBB-UNESP) araştırmacılar, kemik greftleri ve diş implantları da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri iyileştirmek amacıyla kemik dokusunu yenileyebilen benzersiz bir biyomateryal geliştirdiklerini duyurdu.

    Hastanede kalış süresini azaltabilir

    Yapılan araştırmanın amacı, kemik dokusuyla ilgili operasyonlarla ilişkili olağan yan etkilerinin önlenmesi, tedavi maliyetlerinde düşüşe, hastanede kalış sürelerinde azalmaya ve hastaların iyileşme oranlarında artışa yol açabilecek bir malzeme geliştirmekti. Bu hedeflere ulaşılması için malzemenin hem klinik deneylerde hem de uygulamalarda güvenli ve etkili kalırken kemik yapısının karmaşıklığını taklit etmesi gerekiyor.

    Araştırmacılardan olan Willian Fernando Zambuzzi, “Verilerimiz ilk kez hipoksiye (dokudaki düşük oksijen seviyeleri) dayanarak kemik dokusunu yenileme potansiyeline sahip yeni bir biyomimetik malzemeye sahip olabileceğimize dair yeterli kanıt üretti.” ifadelerini kullandı. Yeni malzemenin kemik dokusu gerektiren mevcut yaklaşımlarda büyük bir gelişme sağlayacağı düşünülüyor.

    Kemik yenilenmesini hızlandıran biyomateryal geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde, kırığı olan veya tümör rezeksiyonuna ihtiyaç duyan hastalar için kullanılan greftleme teknikleri genellikle hastanın kendi kemik parçalarının kullanılmasını içeriyor. Ancak, bu prosedürler için hayati önem taşıyan otojen malzemenin elde edilmesi, enfeksiyon riski taşıyan ve daha uzun iyileşme sürelerine yol açan ek bir ameliyat gerektiriyor.

    Yeni malzeme, içerdiği kobalt klorür nedeniyle kobalt katkılı monetit olarak adlandırılıyor. Zambuzzi yeni buluşuna kobalt klorür eklemeye karar verdi çünkü kobalt klorürün hipoksiyi teşvik ettiği ve vücudun oksijen eksikliğini telafi etmek için kan damarlarının sayısını artırmasına neden olduğu biliniyor.

    Malzeme, insanlar için güvenli

    Yenilikçi malzemenin, tıbbi cihazlar için birincil biyolojik değerlendirme standardına (ISO 10993:5) dayalı sitotoksisite testine göre insan vücudu için güvenli olduğu rapor edildi. Ayrıca, ekibin hayvan deneyleri de dahil olmak üzere preklinik modeller kullanarak yaptığı daha derinlemesine incelemenin, malzemenin protezler için kaplamalar ve enjekte edilebilir kemik çimentosu da dahil olmak üzere çeşitli biyomedikal uygulamalardaki kullanışlılığı konusunda başarılı olduğu görüldü.

    Bununla birlikte, kobalt miktarının, özellikle kemik yenilenmesi alanında olmak üzere, gelecekteki biyomedikal kullanımlar için gerekli olan malzemenin optimum konsantrasyonunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadığı tespit edildi. Kesin olan bir şey var: Bu buluş kemik yenilenmesi alanını şekillendirecek ve ortopedik bakımda sonuçları iyileştirmek için yeni olanaklar sunacak.

    Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/1008818 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.b.35319
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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