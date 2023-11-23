Kemik yenilenmesini hızlandıran biyomateryal geliştirildi

Hastanede kalış süresini azaltabilir
Yapılan araştırmanın amacı, kemik dokusuyla ilgili operasyonlarla ilişkili olağan yan etkilerinin önlenmesi, tedavi maliyetlerinde düşüşe, hastanede kalış sürelerinde azalmaya ve hastaların iyileşme oranlarında artışa yol açabilecek bir malzeme geliştirmekti. Bu hedeflere ulaşılması için malzemenin hem klinik deneylerde hem de uygulamalarda güvenli ve etkili kalırken kemik yapısının karmaşıklığını taklit etmesi gerekiyor.
Araştırmacılardan olan Willian Fernando Zambuzzi, “Verilerimiz ilk kez hipoksiye (dokudaki düşük oksijen seviyeleri) dayanarak kemik dokusunu yenileme potansiyeline sahip yeni bir biyomimetik malzemeye sahip olabileceğimize dair yeterli kanıt üretti.” ifadelerini kullandı. Yeni malzemenin kemik dokusu gerektiren mevcut yaklaşımlarda büyük bir gelişme sağlayacağı düşünülüyor.
Yeni malzeme, içerdiği kobalt klorür nedeniyle kobalt katkılı monetit olarak adlandırılıyor. Zambuzzi yeni buluşuna kobalt klorür eklemeye karar verdi çünkü kobalt klorürün hipoksiyi teşvik ettiği ve vücudun oksijen eksikliğini telafi etmek için kan damarlarının sayısını artırmasına neden olduğu biliniyor.
Malzeme, insanlar için güvenli
Yenilikçi malzemenin, tıbbi cihazlar için birincil biyolojik değerlendirme standardına (ISO 10993:5) dayalı sitotoksisite testine göre insan vücudu için güvenli olduğu rapor edildi. Ayrıca, ekibin hayvan deneyleri de dahil olmak üzere preklinik modeller kullanarak yaptığı daha derinlemesine incelemenin, malzemenin protezler için kaplamalar ve enjekte edilebilir kemik çimentosu da dahil olmak üzere çeşitli biyomedikal uygulamalardaki kullanışlılığı konusunda başarılı olduğu görüldü.
Bununla birlikte, kobalt miktarının, özellikle kemik yenilenmesi alanında olmak üzere, gelecekteki biyomedikal kullanımlar için gerekli olan malzemenin optimum konsantrasyonunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadığı tespit edildi. Kesin olan bir şey var: Bu buluş kemik yenilenmesi alanını şekillendirecek ve ortopedik bakımda sonuçları iyileştirmek için yeni olanaklar sunacak.Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/1008818 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.b.35319 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.