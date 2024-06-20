Kendi kendini şarj eden robotlar okyanusu keşfedecek

İnsanlığın son birkaç yüz yıldaki genişlemesine rağmen okyanus tabanının büyük bir kısmı keşfedilmemiş durumda. Bunların bir kısmı, okyanusun bazı bölümlerinin insanların veya görüntüleme ekipmanının güvenli bir şekilde ziyaret edemeyeceği kadar derin olduğu gerçeğine bağlanabilir.

Bu robotlar kinetik enerjiyle kendi güçlerini üretiyor

Denizaltı robotlarının çalışması için güce ihtiyacı vardır ve çoğu pille çalışır. Bu pilin sonunda biteceği ve robotun derin deniz çöpüne dönüşeceği veya operatörlerin pili bir gemide yeniden şarj etmeye zorlayacağı anlamına gelir. Bu gemilerin çalıştırılması son derece pahalıdır.

NASA'nın son tahminine göre bu masraf günde yaklaşık 50.000 dolar ve tonlarca dizel yakıt anlamına geliyor. O halde derin deniz araştırmalarının beyaz balinası, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan uzun bir zaman çizelgesinde okyanusta hareket edebilen bir deniz altı robotu geliştirmektir.

OpenAI ve Color Health kanser hastaları için yapay zeka asistanı 17 sa. önce eklendi

Adını denizi sonsuza kadar keşfetme yeteneğinden alan Infinite Float, hareketlerine ve sensörlerine güç sağlamak için kinetik enerji topluyor. Bunu, faz değiştiren malzemeler veya çevrelerine bağlı olarak katı ve sıvı haller arasında ileri geri geçiş yapan malzemeler kullanarak yapar.

Her dalış sonsuz şamandırası, okyanusun aşırı sıcaklık değişimlerine tepki veren parafin bazlı bileşenler içerir. Robot daldıkça etrafındaki su soğuyarak parafinin donmasına ve büzülmesine neden oluyor. Ortaya çıkan kinetik enerji, hidrolik yağı, sonsuz şamandıranın aküsü için elektrik enerjisi üreten küçük bir jeneratöre doğru zorlar.

Robot yeniden yüzeye çıktığında daha sıcak suyla karşılaşır ve bu su parafini eriterek genişlemesine neden olur. Bu süreç, herhangi bir fazla basıncın tek yönlü bir valf aracılığıyla sonsuz şamandıradan kaçmasıyla süresiz olarak tekrarlanabilir.

Her ne kadar diğer ekipler geçmişte benzer mekanizmalar denemiş olsa da, faz değişimine dayalı robot gücünün bu özel versiyonu, NASA'nın NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tasarlandı ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü aracılığıyla lisanslandı.

Seatrec şu anda Meksika Körfezi'ndeki kritik tehlike altındaki Rice balinalarını izlemek için Güney Mississippi Üniversitesi'ndeki Roger F. Wicker Okyanus İşletmeleri Merkezi ile ortaklık yapıyor. Sonsuz şamandıranın diğer potansiyel kullanımları arasında su altı topografyasını keşfetmek, savunma ve tropik fırtınaların habercilerine karşı dikkatli olmak yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Kendi kendini şarj eden robotlar okyanusu keşfedecek