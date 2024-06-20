Kendi kendini şarj eden robotlar okyanusu keşfedecek

Bu robotlar kinetik enerjiyle kendi güçlerini üretiyor
Denizaltı robotlarının çalışması için güce ihtiyacı vardır ve çoğu pille çalışır. Bu pilin sonunda biteceği ve robotun derin deniz çöpüne dönüşeceği veya operatörlerin pili bir gemide yeniden şarj etmeye zorlayacağı anlamına gelir. Bu gemilerin çalıştırılması son derece pahalıdır.
NASA'nın son tahminine göre bu masraf günde yaklaşık 50.000 dolar ve tonlarca dizel yakıt anlamına geliyor. O halde derin deniz araştırmalarının beyaz balinası, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan uzun bir zaman çizelgesinde okyanusta hareket edebilen bir deniz altı robotu geliştirmektir.
Adını denizi sonsuza kadar keşfetme yeteneğinden alan Infinite Float, hareketlerine ve sensörlerine güç sağlamak için kinetik enerji topluyor. Bunu, faz değiştiren malzemeler veya çevrelerine bağlı olarak katı ve sıvı haller arasında ileri geri geçiş yapan malzemeler kullanarak yapar.
Her dalış sonsuz şamandırası, okyanusun aşırı sıcaklık değişimlerine tepki veren parafin bazlı bileşenler içerir. Robot daldıkça etrafındaki su soğuyarak parafinin donmasına ve büzülmesine neden oluyor. Ortaya çıkan kinetik enerji, hidrolik yağı, sonsuz şamandıranın aküsü için elektrik enerjisi üreten küçük bir jeneratöre doğru zorlar.
Robot yeniden yüzeye çıktığında daha sıcak suyla karşılaşır ve bu su parafini eriterek genişlemesine neden olur. Bu süreç, herhangi bir fazla basıncın tek yönlü bir valf aracılığıyla sonsuz şamandıradan kaçmasıyla süresiz olarak tekrarlanabilir.
Her ne kadar diğer ekipler geçmişte benzer mekanizmalar denemiş olsa da, faz değişimine dayalı robot gücünün bu özel versiyonu, NASA'nın NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tasarlandı ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü aracılığıyla lisanslandı.
Seatrec şu anda Meksika Körfezi'ndeki kritik tehlike altındaki Rice balinalarını izlemek için Güney Mississippi Üniversitesi'ndeki Roger F. Wicker Okyanus İşletmeleri Merkezi ile ortaklık yapıyor. Sonsuz şamandıranın diğer potansiyel kullanımları arasında su altı topografyasını keşfetmek, savunma ve tropik fırtınaların habercilerine karşı dikkatli olmak yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.