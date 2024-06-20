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    Kendi kendini şarj eden robotlar okyanusu keşfedecek

    Kinetik enerjiyi kullanan bu deneysel robotlar, dalış ve yüzeye çıkma sırasında kendi güçlerini üretiyor. Bu teknolojiyle bağımsız bir şekilde okyanusları keşfedebilecekler.
    Kendi kendini şarj eden robotlar okyanusu keşfedecek
    İnsanlığın son birkaç yüz yıldaki genişlemesine rağmen okyanus tabanının büyük bir kısmı keşfedilmemiş durumda. Bunların bir kısmı, okyanusun bazı bölümlerinin insanların veya görüntüleme ekipmanının güvenli bir şekilde ziyaret edemeyeceği kadar derin olduğu gerçeğine bağlanabilir.

    Bu robotlar kinetik enerjiyle kendi güçlerini üretiyor

    Denizaltı robotlarının çalışması için güce ihtiyacı vardır ve çoğu pille çalışır. Bu pilin sonunda biteceği ve robotun derin deniz çöpüne dönüşeceği veya operatörlerin pili bir gemide yeniden şarj etmeye zorlayacağı anlamına gelir. Bu gemilerin çalıştırılması son derece pahalıdır.

    NASA'nın son tahminine göre bu masraf günde yaklaşık 50.000 dolar ve tonlarca dizel yakıt anlamına geliyor. O halde derin deniz araştırmalarının beyaz balinası, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan uzun bir zaman çizelgesinde okyanusta hareket edebilen bir deniz altı robotu geliştirmektir.

    Adını denizi sonsuza kadar keşfetme yeteneğinden alan Infinite Float, hareketlerine ve sensörlerine güç sağlamak için kinetik enerji topluyor. Bunu, faz değiştiren malzemeler veya çevrelerine bağlı olarak katı ve sıvı haller arasında ileri geri geçiş yapan malzemeler kullanarak yapar. 

    Her dalış sonsuz şamandırası, okyanusun aşırı sıcaklık değişimlerine tepki veren parafin bazlı bileşenler içerir. Robot daldıkça etrafındaki su soğuyarak parafinin donmasına ve büzülmesine neden oluyor. Ortaya çıkan kinetik enerji, hidrolik yağı, sonsuz şamandıranın aküsü için elektrik enerjisi üreten küçük bir jeneratöre doğru zorlar.

    Robot yeniden yüzeye çıktığında daha sıcak suyla karşılaşır ve bu su parafini eriterek genişlemesine neden olur. Bu süreç, herhangi bir fazla basıncın tek yönlü bir valf aracılığıyla sonsuz şamandıradan kaçmasıyla süresiz olarak tekrarlanabilir.

    Her ne kadar diğer ekipler geçmişte benzer mekanizmalar denemiş olsa da, faz değişimine dayalı robot gücünün bu özel versiyonu, NASA'nın NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tasarlandı ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü aracılığıyla lisanslandı.

    Seatrec şu anda Meksika Körfezi'ndeki kritik tehlike altındaki Rice balinalarını izlemek için Güney Mississippi Üniversitesi'ndeki Roger F. Wicker Okyanus İşletmeleri Merkezi ile ortaklık yapıyor. Sonsuz şamandıranın diğer potansiyel kullanımları arasında su altı topografyasını keşfetmek, savunma ve tropik fırtınaların habercilerine karşı dikkatli olmak yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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