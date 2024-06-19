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    OpenAI ve Color Health kanser hastaları için yapay zeka asistanı geliştiriyor

    Color Health, doktorların kanser hastalarını taramasına ve tedavi etmesine yardımcı olmak için OpenAI'nin GPT-4o modelini kullanan bir yapay zeka asistanı geliştirdi.
    OpenAI ve Color Health kanser hastaları için yapay zeka asistanı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka modellerini kanser tarama ve tedavisine uygulayarak sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanımını genişletmek için yeni kurulan Color Health şirketi ile birlikte çalışıyor.

    Bu yapay zeka asistanı kanser tedavisinde kullanılıyor

    2013 yılında genetik test şirketi olarak kurulan Color Health, OpenAI'nin GPT-4o modelini kullanarak bir yapay zeka asistanı veya yardımcı pilot geliştirdi . Yardımcı pilot, doktorların kanser tarama planlarının yanı sıra kanser teşhisi konan kişiler için ön tedavi planları oluşturmasına yardımcı oluyor.

    Startup'ın kurucu ortağı ve CEO'su Othman Laraki, yardımcı pilotun doktorların yerine geçmeyi değil onlara yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. “Buna yardımcı pilot diyoruz çünkü mühendislik yardımcı pilotu zihniyetine ve modeline çok benziyor. Bu, yardımcı pilotların (yazılım) mühendislerinin yerini alması gibi bir durum değil” dedi.

    San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı Nisan ayında Moderna ile biyoteknoloji şirketinin iş süreçlerini ve klinik deneyler için en uygun dozları seçmek gibi görevleri hızlandırmak için yapay zekayı kullandığı bir anlaşma yaptığını duyurdu.

    OpenAI'nin baş işletme sorumlusu Brad Lightcap, "Yapay zeka teknolojisi ve dil modelleri için mükemmel bir uyum olduğunu görüyoruz çünkü bunlar bu boyutların her birinde gerçekten yardımcı olabilir" dedi. "İlgili bilgileri yüzeye daha hızlı çıkarabiliyorlar. Klinisyenlere tıbbi kayıtları anlamaları, verileri anlamaları, laboratuvarları ve teşhisleri anlamaları için daha fazla araç sağlayabilirler."

    Color'ın yardımcı pilotu, geliştiricilerin uygulamalarında kullanmak üzere OpenAI modellerine erişme şekli olan OpenAI API'lerini veya uygulama programlama arayüzlerini kullanıyor. Laraki, çoğu geliştirici gibi startup'ın da OpenAI'ye modellerine gönderilen ve geri gönderilen token veya kelime segmentlerinin kullanımına göre ödeme yaptığını söyledi.

    Yardımcı pilot, kişisel risk faktörleri ve aile geçmişi gibi hasta verilerini alıp bunları klinik kılavuzlarla birlikte kullanarak, doktorlara bir hastada eksik olan teşhis testlerini bildiren sanal, kişiselleştirilmiş bir kanser tarama planı oluşturur. 

    Laraki, "Birinci basamak doktorlarının, insanların tarama yönergelerini riske göre ayarlamak için ne zamanları, ne de bazen uzmanlığı var" dedi. Yardımcı pilot aynı zamanda doktor teşhis koyduktan sonra kanser tedavisi öncesi çalışmaların bir araya getirilmesine de yardımcı oluyor.

    İnceleme, özel görüntüleme ve laboratuvar testlerinin yanı sıra testlerin sipariş edilmesi için sağlık sigortasından önceden izin alınmasını içerebilir. Laraki, çalışmaların bir aylık gecikmesinin ölüm oranlarını yüzde 6 ila yüzde 13 oranında artırabileceğini gösterdiğini söyledi.

    Kaynakça https://venturebeat.com/business/why-healthcare-startup-color-is-partnering-with-openai-on-a-cancer-screening-copilot-app/ https://www.wsj.com/articles/openai-expands-healthcare-push-with-color-healths-cancer-copilot-86594ff1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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