OpenAI ve Color Health kanser hastaları için yapay zeka asistanı geliştiriyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka modellerini kanser tarama ve tedavisine uygulayarak sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanımını genişletmek için yeni kurulan Color Health şirketi ile birlikte çalışıyor.

Bu yapay zeka asistanı kanser tedavisinde kullanılıyor

2013 yılında genetik test şirketi olarak kurulan Color Health, OpenAI'nin GPT-4o modelini kullanarak bir yapay zeka asistanı veya yardımcı pilot geliştirdi . Yardımcı pilot, doktorların kanser tarama planlarının yanı sıra kanser teşhisi konan kişiler için ön tedavi planları oluşturmasına yardımcı oluyor.

Startup'ın kurucu ortağı ve CEO'su Othman Laraki, yardımcı pilotun doktorların yerine geçmeyi değil onlara yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. “Buna yardımcı pilot diyoruz çünkü mühendislik yardımcı pilotu zihniyetine ve modeline çok benziyor. Bu, yardımcı pilotların (yazılım) mühendislerinin yerini alması gibi bir durum değil” dedi.

OpenAl, Microsoft ve Oracle yeni ortaklık kuruyor 1 hf. önce eklendi

San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı Nisan ayında Moderna ile biyoteknoloji şirketinin iş süreçlerini ve klinik deneyler için en uygun dozları seçmek gibi görevleri hızlandırmak için yapay zekayı kullandığı bir anlaşma yaptığını duyurdu.

OpenAI'nin baş işletme sorumlusu Brad Lightcap, "Yapay zeka teknolojisi ve dil modelleri için mükemmel bir uyum olduğunu görüyoruz çünkü bunlar bu boyutların her birinde gerçekten yardımcı olabilir" dedi. "İlgili bilgileri yüzeye daha hızlı çıkarabiliyorlar. Klinisyenlere tıbbi kayıtları anlamaları, verileri anlamaları, laboratuvarları ve teşhisleri anlamaları için daha fazla araç sağlayabilirler."

Color'ın yardımcı pilotu, geliştiricilerin uygulamalarında kullanmak üzere OpenAI modellerine erişme şekli olan OpenAI API'lerini veya uygulama programlama arayüzlerini kullanıyor. Laraki, çoğu geliştirici gibi startup'ın da OpenAI'ye modellerine gönderilen ve geri gönderilen token veya kelime segmentlerinin kullanımına göre ödeme yaptığını söyledi.

Yardımcı pilot, kişisel risk faktörleri ve aile geçmişi gibi hasta verilerini alıp bunları klinik kılavuzlarla birlikte kullanarak, doktorlara bir hastada eksik olan teşhis testlerini bildiren sanal, kişiselleştirilmiş bir kanser tarama planı oluşturur.

Laraki, "Birinci basamak doktorlarının, insanların tarama yönergelerini riske göre ayarlamak için ne zamanları, ne de bazen uzmanlığı var" dedi. Yardımcı pilot aynı zamanda doktor teşhis koyduktan sonra kanser tedavisi öncesi çalışmaların bir araya getirilmesine de yardımcı oluyor.

İnceleme, özel görüntüleme ve laboratuvar testlerinin yanı sıra testlerin sipariş edilmesi için sağlık sigortasından önceden izin alınmasını içerebilir. Laraki, çalışmaların bir aylık gecikmesinin ölüm oranlarını yüzde 6 ila yüzde 13 oranında artırabileceğini gösterdiğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI ve Color Health kanser hastaları için yapay zeka asistanı