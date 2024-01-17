Kendini yiyip bitiren roket ateşlendi

Tam Boyutta Gör Kendi yapısal roket parçalarını yakıt olarak kullanabilen roket İngiltere’de ateşlendi. Bu teknoloji, her gramın önem kazandığı yörünge fırlatma çalışmalarında büyük avantaj sağlayabilir.

Bugünlerde isteyen herkes belli şartları sağladıktan sonra uzaya uydu gönderebiliyor. Müşteriler fırlatma işini yapabilen birçok firmadan hizmet alabiliyorlar ancak pazarın hakimi şu sıralar tekrar kullanılabilen roketleri ile fiyat avantajı sunan SpaceX.

Aslında yeni olmayan 1938 yılında önerilen ve pantenti alınan kendini yakıt olarak tüketen roket (autophage) fikri İngiliz ve Ukranyalı bilim adamlarının 2018 yalındaki ortak çalışması ile teorik olarak dizayn edildi. Glaskov ve Kingston Üniversitelerinin iş birliği ile geliştirdi. Sistemde güç kontrolü sağlandı, roketi açıp kapatma yapılabildi ve hatta darbeli olacak şekilde ateşlenebildi. Üretilen motorun adı olan Ouroborous-3 çok anlamlı şekilde Mısır mitolojisindeki kendi kuyruğunu yiyen yılandan almış.

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Motor ateşlendikten sonra ürettiği ısı sayesinde duvarlarındaki plastik gövdesini eritip yakarak güç üretimine katkıda bulunuyor. Motor çalışırken küçülüyor ve ağırlığı da hızlıca düşüyor. Bu teknoloji sayesinde uzaya daha fazla yük gönderilebilirken aynı zamanda oluşturulan uzay çöpü miktarı da azalıyor.

Tam Boyutta Gör Genelde roketlerin yapısal parçalarının ağırlığının toplam ağırlığa oranı %5 ile %12 arasında bir değer. Artık bu gövde kısmı da yakıt olarak kullanılabiliyor. Roketin kullandığı yakıt ve ateşleyici sırasıyla Sıvı Propan ve Oksijen Gazı. Gövde ise HDPE türü (Yüksek yoğunluklu Poli Etilen) plastikten üretilmiş. Toplam sadece 100 newtonluk itiş sağlayabilen deneysel roketin gövdesi tüketilen yakıtın %20’si kadarını tedarik edebilmiş.

Buradaki teknolojik atılım roketin gövdesini yakıt olarak kullanırken süreç boyunca herhangi bir deformasyona girip bozulmadan çalışmasını sağlamak olmuş. Bilim insanlarının bundan sonraki hedefi ise motorun gücünü 100 kat arttırıp mini uyduları direkt uzaya gönderen bir roket tasarlamak olarak açıklandı.

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