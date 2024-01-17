Kendini yiyip bitiren roket ateşlendi

Bugünlerde isteyen herkes belli şartları sağladıktan sonra uzaya uydu gönderebiliyor. Müşteriler fırlatma işini yapabilen birçok firmadan hizmet alabiliyorlar ancak pazarın hakimi şu sıralar tekrar kullanılabilen roketleri ile fiyat avantajı sunan SpaceX.
Aslında yeni olmayan 1938 yılında önerilen ve pantenti alınan kendini yakıt olarak tüketen roket (autophage) fikri İngiliz ve Ukranyalı bilim adamlarının 2018 yalındaki ortak çalışması ile teorik olarak dizayn edildi. Glaskov ve Kingston Üniversitelerinin iş birliği ile geliştirdi. Sistemde güç kontrolü sağlandı, roketi açıp kapatma yapılabildi ve hatta darbeli olacak şekilde ateşlenebildi. Üretilen motorun adı olan Ouroborous-3 çok anlamlı şekilde Mısır mitolojisindeki kendi kuyruğunu yiyen yılandan almış.
Motor ateşlendikten sonra ürettiği ısı sayesinde duvarlarındaki plastik gövdesini eritip yakarak güç üretimine katkıda bulunuyor. Motor çalışırken küçülüyor ve ağırlığı da hızlıca düşüyor. Bu teknoloji sayesinde uzaya daha fazla yük gönderilebilirken aynı zamanda oluşturulan uzay çöpü miktarı da azalıyor.
Buradaki teknolojik atılım roketin gövdesini yakıt olarak kullanırken süreç boyunca herhangi bir deformasyona girip bozulmadan çalışmasını sağlamak olmuş. Bilim insanlarının bundan sonraki hedefi ise motorun gücünü 100 kat arttırıp mini uyduları direkt uzaya gönderen bir roket tasarlamak olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.