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Piyasadaki hibrit otomobillerin büyük çoğunluğu benzin-elektrik kombinasyonundan oluşuyor. Kia ise SUV modeli Niro'nun yeni versiyonuyla bu denkleme LPG'yi de dahil etti. Yeni Kia Niro Tri-Fuel, dolu depo ile 1600 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

Kia Niro Tri-Fuel'in tasarım olarak standart hibrit versiyondan bir farkı yok ancak teknik tarafta fazlası var. Otomobilin bagaj zemininin altında, normalde stepnenin bulunduğu bölümde 40 litrelik LPG tankı bulunuyor. Benzin deposu ise 42 litre. Her iki depo da dolu haldeyken Niro, 1600 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Üstelik standart hibrit versiyona göre CO2 emisyonunun da yüzde 6 oranında daha az olduğu ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Otomobildeki start/stop düğmesinin yanında sürücünün benzin ve LPG arasında geçiş yapmasını sağlayan bir düğme bulunuyor. 1.6 litre dört silindirli atmosferik motor, benzin veya LPG modunda olması fark etmeksizin elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Söz konusu motor, 90 beygir maksimum güç üretiyor. Elektrik motoru ise 43 beygir maksimum güce sahip ve 1.32 kWsa'lik bataryadan güç alıyor. Bu sayede toplamda 126 beygir güç ve 265 Nm tork açığa çıkıyor.

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Kia Niro Tri-Fuel'de LPG dönüşümü BRC tarafından yapılıyor. Araç fabrika çıkışlı LPG'li olduğu için 7 yıl veya 150 bin km garantisi devam ediyor. Kia, araç sahibinin bu sistem ile yakıt maliyetinden 5 bin euro kadar tasarruf edebileceğini belirtiyor. Otomobilin fiyatı ise standart versiyona göre 2 bin euro (34.450 euro) daha pahalı.

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Kia Niro Tri-Fuel, hibrit ve LPG'yi bir arada sunuyor