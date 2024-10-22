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    Kia Niro Tri-Fuel, hibrit ve LPG'yi bir arada sunuyor

    Kia Niro'nun yeni versiyonu standart bir hibrit gibi benzinli motor, elektrik motoru ve bataryadan oluşuyor ancak 1.6 litrelik motor LPG modunda da çalışabiliyor.

    Piyasadaki hibrit otomobillerin büyük çoğunluğu benzin-elektrik kombinasyonundan oluşuyor. Kia ise SUV modeli Niro'nun yeni versiyonuyla bu denkleme LPG'yi de dahil etti. Yeni Kia Niro Tri-Fuel, dolu depo ile 1600 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    Kia Niro Tri-Fuel'in tasarım olarak standart hibrit versiyondan bir farkı yok ancak teknik tarafta fazlası var. Otomobilin bagaj zemininin altında, normalde stepnenin bulunduğu bölümde 40 litrelik LPG tankı bulunuyor. Benzin deposu ise 42 litre. Her iki depo da dolu haldeyken Niro, 1600 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Üstelik standart hibrit versiyona göre CO2 emisyonunun da yüzde 6 oranında daha az olduğu ifade ediliyor.

    Kia Niro Tri-Fuel, hibrit ve LPG'yi bir arada sunuyor Tam Boyutta Gör
    Otomobildeki start/stop düğmesinin yanında sürücünün benzin ve LPG arasında geçiş yapmasını sağlayan bir düğme bulunuyor. 1.6 litre dört silindirli atmosferik motor, benzin veya LPG modunda olması fark etmeksizin elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Söz konusu motor, 90 beygir maksimum güç üretiyor. Elektrik motoru ise 43 beygir maksimum güce sahip ve 1.32 kWsa'lik bataryadan güç alıyor. Bu sayede toplamda 126 beygir güç ve 265 Nm tork açığa çıkıyor.

    Kia Niro Tri-Fuel'de LPG dönüşümü BRC tarafından yapılıyor. Araç fabrika çıkışlı LPG'li olduğu için 7 yıl veya 150 bin km garantisi devam ediyor. Kia, araç sahibinin bu sistem ile yakıt maliyetinden 5 bin euro kadar tasarruf edebileceğini belirtiyor. Otomobilin fiyatı ise standart versiyona göre 2 bin euro (34.450 euro) daha pahalı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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