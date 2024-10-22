Kia Niro Tri-Fuel, hibrit ve LPG'yi bir arada sunuyor

Piyasadaki hibrit otomobillerin büyük çoğunluğu benzin-elektrik kombinasyonundan oluşuyor. Kia ise SUV modeli Niro'nun yeni versiyonuyla bu denkleme LPG'yi de dahil etti. Yeni Kia Niro Tri-Fuel, dolu depo ile 1600 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.
Kia Niro Tri-Fuel'in tasarım olarak standart hibrit versiyondan bir farkı yok ancak teknik tarafta fazlası var. Otomobilin bagaj zemininin altında, normalde stepnenin bulunduğu bölümde 40 litrelik LPG tankı bulunuyor. Benzin deposu ise 42 litre. Her iki depo da dolu haldeyken Niro, 1600 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Üstelik standart hibrit versiyona göre CO2 emisyonunun da yüzde 6 oranında daha az olduğu ifade ediliyor.
Kia Niro Tri-Fuel'de LPG dönüşümü BRC tarafından yapılıyor. Araç fabrika çıkışlı LPG'li olduğu için 7 yıl veya 150 bin km garantisi devam ediyor. Kia, araç sahibinin bu sistem ile yakıt maliyetinden 5 bin euro kadar tasarruf edebileceğini belirtiyor. Otomobilin fiyatı ise standart versiyona göre 2 bin euro (34.450 euro) daha pahalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)