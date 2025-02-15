GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Sid Meier's Civilization VII, Legacy: Steel & Sorcery, F1 Manager 2024, Tomb Raider IV-VI, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Knight başta olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sid Meier's Civilization VII (Steam, Epic Games Store)
Legacy: Steel & Sorcery (Steam)
F1 Manager 2024 (Epic Games Store Ücretsiz)
Tomb Raider IV-VI Remastered (Steam)
Batman: Arkham Asylum - Game of the Year Edition (Steam, Epic Games Store)
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition (Steam, Epic Games Store)
Batman: Arkham Knight (Steam, Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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