Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor

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Belilri bir spor odaklı diziler ve filmler çoğunlukla başarılı olmuştur, en azından anlatılan spor dalının takipçileri çoğu zaman severek izler. Bu spor dizilerinin arasına yeni bir dizi daha katılıyor ancak bu sefer tanındık ve başarılı isimlerden geliyor.

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Daha önce Elton John'ın hayatını anlatan Rocketman ve başarılı aksiyon filmi olan Kingsman'in arkasındaki isim Matthew Vaughn, Entourage dizisinin ve filminin senaristi Doug Ellin ve futbol dünyası için ve özellikle Arsenal taraftarları için özel bir yeri olan Thierry Henry, "Day 1's" isimli bir futbol dizisi için bir araya geliyor.

Dizinin yaratıcılığını Chris Case ve Doug Ellin üstlenecek. 10 bölümden oluşacak olan dizi, Dezmond Kin isimli genç bir futbolcuya ve ekibinin büyüme hikayesine odaklanacak. Thierry Henry hem dizinin yapımcılığını üstlenecek hem de kendisini oynayarak dizide bulunacak. Dizinin yönetmenliğini ise Matthew Vaughn üstlenecek.

Dizinin şu an için yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında çekimlere başlanması bekleniyor.

https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-vaughn-entourage-creator-doug-ellin-and-thierry-henry-teaming-on-soccer-drama-series

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