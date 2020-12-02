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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor

    Kingsman isimli başarılı ve popüler aksiyon filminin yönetmeni Matthew Vaughn ve Arsenal'in efsane futbolcularından Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor
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    Belilri bir spor odaklı diziler ve filmler çoğunlukla başarılı olmuştur, en azından anlatılan spor dalının takipçileri çoğu zaman severek izler. Bu spor dizilerinin arasına yeni bir dizi daha katılıyor ancak bu sefer tanındık ve başarılı isimlerden geliyor.

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    Daha önce Elton John'ın hayatını anlatan Rocketman ve başarılı aksiyon filmi olan Kingsman'in arkasındaki isim Matthew Vaughn, Entourage dizisinin ve filminin senaristi Doug Ellin ve futbol dünyası için ve özellikle Arsenal taraftarları için özel bir yeri olan Thierry Henry, "Day 1's" isimli bir futbol dizisi için bir araya geliyor.

    Dizinin yaratıcılığını Chris Case ve Doug Ellin üstlenecek. 10 bölümden oluşacak olan dizi, Dezmond Kin isimli genç bir futbolcuya ve ekibinin büyüme hikayesine odaklanacak. Thierry Henry hem dizinin yapımcılığını üstlenecek hem de kendisini oynayarak dizide bulunacak. Dizinin yönetmenliğini ise Matthew Vaughn üstlenecek.

    Dizinin şu an için yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında çekimlere başlanması bekleniyor.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-vaughn-entourage-creator-doug-ellin-and-thierry-henry-teaming-on-soccer-drama-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şampiyonlar Ligi, Arsenal vs Barcelona karşılaşmasını hatırladım birden. Ne günlerdi be!.. Henüz Dsmart saçmalığı yoktu. Ne güzel salı ve çarşambaları 21:45’te startv ye kitlenirdik. Hafta sonları da özetler, kale arkası çekimler ve röportajları izlerdik.
    Şampiyonlar Ligi, Arsenal vs Barcelona karşılaşmasını hatırladım birden. Ne günlerdi be!.. Henüz Dsmart saçmalığı yoktu. Ne güzel salı ve çarşambaları 21:45’te ...
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    fifa 99 dan tanırım kendisini...iyi topçuydu.
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okurken Thierry Henry'nin Kingsman filminin yönetmeni olduğunu sandım.

    Vay be.
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    addidas_85 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Araya ve yerine ile yazsa çok daha anlaşılır olacaktır
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arsenal eksi günlerini canlandırırsa efsane olur
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şampiyonlar Ligi, Arsenal vs Barcelona karşılaşmasını hatırladım birden. Ne günlerdi be!.. Henüz Dsmart saçmalığı yoktu. Ne güzel salı ve çarşambaları 21:45’te startv ye kitlenirdik. Hafta sonları da özetler, kale arkası çekimler ve röportajları izlerdik.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    RaphaelDogan 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    90'lı yıllarda doğmanın avantajı diyebiliriz sanırım ^^
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