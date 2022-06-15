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    Kioxia sürekli 4K kayıt için yeni hafıza kartını duyurdu

    4K çözünürlükte sürekli video kaydı yapan kameralar için dayanıklılığa önem veren Kioxia Exceria High Endurance microSD kart serisine 512GB kapasite seçeneği eklendi. 
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    Kioxia Exceria High Endurance 512GB microSD
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    Özellikle sürekli olarak video kaydı yapan sistemler için hafıza kartlarının dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Kioxia Exceria High Endurance microSD kartları 4K çözünürlükte sürekli video kaydına izin veriyor.

    Kioxia Exceria High Endurance en yüksek kapasitede

    Kioxia Exceria High Endurance microSD kartları zorlu şartlar altında dahi sürekli video kaydı için farklı dayanıklılık sertifikalarına sahip. Bugüne kadar 256GB kapasiteye kadar ölçeklendirilebilen seriye 512GB kapasite de katıldı.

    Kioxia Exceria High Endurance 512GB kapasiteli microSD kartı 17 bin saate kadar kümülatif kullanım ve 10 saat 29 dakikaya kadar sürekli 4K 100Mb/s video kaydına imkân tanıyor. UHS-I, U3 ve V30 standartlarını destekleyen kartta 100MB/s okuma hızları ve 85MB/s yazma hızlarına erişilebiliyor. Kioxia Exceria High Endurance 512GB için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak 256GB kapasite ülkemizde 500TL seviyesinde.

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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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