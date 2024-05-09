Kiremit çatılarla uyumlu, kiremit renkli güneş paneli satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Avusturyalı güneş paneli üreticisi Sonnenkraft, kırmızı kiremitli çatılar ve tarihi binalarla uyumlu yeni "Terracotta" güneş panelini piyasaya sürdü.

Paneller %20 verimliliğe sahip

400 Watt gücünde olan çift camlı güneş panelleri, kiremite çalan rengiyle kiremit bina çatılarıyla uyumlu bir görüntü oluşturuyor. Panellerde, %20 verimliliğe sahip, half-cut monokristal TopCon güneş hücreleri kullanılıyor. Her bir derece sıcaklık artışında %0,32 verim azalmasıyla yüksek sıcaklıklarda da verimli bir şekilde çalışabilen paneller, 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisiyle geliyor.

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Sonnenkraft'ın ifadesiyle "homojen bir kırmızı etki sağlayan renkli kapsülleme malzemesinden" yapılmış paneller, estetiğin ön plana çıktığı, özellikle tarihi yapılar için güzel bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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