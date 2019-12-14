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    Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek

    Huawei'nin yeni amiral gemisi yonga setiyle ilgili detaylar netleşiyor. Baltimore kod adına sahip Kirin 1020, mevcut Kirin 990'dan yüzde 50 daha yüksek performans sunacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek
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    Baltimore kod adı altında geliştirilen Kirin 1020 yonga setiyle ilgili bazı bilgiler daha önce internete düşmüştü. Yeni amiral gemisi işlemci önümüzdeki yıl mevcut Kirin 990'ın halefi olarak piyasaya sürülecek.

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    Kirin 1020'nin Kirin 990'a kıyasla yüzde 50 daha iyi performans sağlayacağı ve 5 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği söyleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei yeni yonga setinde Cortex-A77 çekirdeğini tamamen atlayarak Cortex-A78 mimarisini kullanacak.

    Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek
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    Performansı ile fark yaratacak

    Cortex-A77 çekirdeği şu anda yeni tanıtılan Qualcomm Snapdragon 865 ve Mediatek Dimensity 1000 dahil olmak üzere diğer amiral işlemcilerde kullanılıyor. 5 nm üretim süreci ve Cortex-A78 çekirdeğinin kullanılması, Kirin 1020’nin performans artışına katkıda bulunan en önemli faktörler olacak.



    https://www.gsmarena.com/huaweis_kirin_1020_soc_tipped_to_have_50_better_performance_than_the_kirin_990-news-40563.php Yorum Yaz
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    trakyAli-1986 2 sa.
    Nasıl geliştirme yapıyor yasak değil mi?
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    Guaire 3 sa.
    Şaşırtıcı bir durum yok.

    Her sene mayıs ayının sonunda ARM, yeni nesil Cortex-A7x, amiral gemisi stok çekirdeklerini kamuoyuna duyurur. Ortalama %20 gibi bir performans artışı gelir. Mayıs ayında duyurmadan önce kapalı kapılar ardında lisans anlaşmaları çoktan yapılmış, hatta üretilecek çipler için çoktan çalışılmaya başlanmış olur. Sonbaharda da çıkan telefonlarda hazır bulunabilir.

    Muhtemelen Amerikan ambargosundan çekinen ARM, Cortex-A77'i vermedi. Ancak iyice değerlendirdikten sonra, başlarının belaya girmeyeceğine karar verip Huawei'ye yeşil ışık yaktılar.

    Bu yüzden Huawei kendisi adına bir seferde iki jenerasyon birden atlayacak.

    Çiplerinin fiziki üretimini yapan Tayvanlı TSMC firmasının 5nm nodu tam o zamana denk geldiği için, ekstra bir getiri olacak.

    Snapdragon 875 de temelde A78 üzerinden özelleştirilmiş, performans açısından çok çok farklı olmayan bir özellikte olacak. O da muhtemelen aynı TSMC 5nm nodunu kullanacak, ama onu kullanan ilk telefonların piyasaya çıkış tarihi neredeyse yarım jenerasyon sonra olacak.

    Yani özetle Huawei CPU açısından Snapdragon amiral gemilerinden yarım jenerasyon önde yarışa başlayacak, sonra yine aşağı yukarı kafa kafaya gelecekler, Snapdragonlar hafif önde olacak şekilde.

    Burada önemli olan Mediatek'in, Huawei'nin boşluğunu doldurup dolduramayacağı.

    Mediatek ilk defa gerçekten amiral gemisi klasmanında sayılabilecek bir ürün tanıttı. CPU açısından Snapdragon 865 ile kafa kafaya, GPU açısından biraz geride olacak gibi görünüyor.

    Ancak çıkış süresini yılın ilk ayları yerine, Huawei'nin yaptığı gibi Snapdragonlardan yarım jenerasyon öne çekip, fiyat rekabeti için GPU'dan kısmak yerine ARM'ın öngördüğü maksimum GPU ile gelirse yılın ikinci yarısında çok daha iyi bir pazar şansı olur.
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    Windows10 47 dk. Guaire
    mediatek diamond 1000 harika fakat kernel kodunu yayınlamadıkça sıkıntı çıkartacaktır ileriki android güncellemeleri açısından.
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    koyunsayar 3 sa.
    990 ile çıkan telefonlarını satamazken yenisi çıksa ne olur ? Trump huaweinin boğazını sıkıyor havasızlıktan gidecekler
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    gun 3 sa.
    Çok cesur bir hamle yapıyorlar en güçlü işlemci ünvanını ele bile geçirebilirler bir süreliğine.
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    Tolgá 3 sa. gun
    apple varken mi ? üstelik özelleşmemiş çekirdekle ?
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    N. Chomsky 5 sa.


    Şu saçma çentiği kaldırıp telefonun tipini falan düzeltin önce. Ayrıca bu kadar işlem gücünü kullanacak uygulama da yok. Xbox 360'tan iyi donanımı var, adam akıllı bir oyun bile yok.
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    esmerbuyucu 4 sa. N. Chomsky
    Xbox 360 ne ki, PS4 gücüne gelirler yakında. En son A12X işlemcili iPad Pro, Xbox One gücündeydi.
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    smart1978 5 sa.
    Eylulde filan tanitilir :) ... Huawei hep neredeyse 1 yil geriden gidiyor ama bu geriligini de bir kenara birakirsak gercek manada balon ve kapali sistem olmasi ile hile yaptigi vs sabikaliligi ile guven vermiyor. Anca kendi icinde gelisir ...
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    kirin 1020, yonga seti ve
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