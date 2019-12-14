Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek

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Baltimore kod adı altında geliştirilen Kirin 1020 yonga setiyle ilgili bazı bilgiler daha önce internete düşmüştü. Yeni amiral gemisi işlemci önümüzdeki yıl mevcut Kirin 990'ın halefi olarak piyasaya sürülecek.

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Kirin 1020'nin Kirin 990'a kıyasla yüzde 50 daha iyi performans sağlayacağı ve 5 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği söyleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei yeni yonga setinde Cortex-A77 çekirdeğini tamamen atlayarak Cortex-A78 mimarisini kullanacak.

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Performansı ile fark yaratacak

Cortex-A77 çekirdeği şu anda yeni tanıtılan Qualcomm Snapdragon 865 ve Mediatek Dimensity 1000 dahil olmak üzere diğer amiral işlemcilerde kullanılıyor. 5 nm üretim süreci ve Cortex-A78 çekirdeğinin kullanılması, Kirin 1020’nin performans artışına katkıda bulunan en önemli faktörler olacak.

https://www.gsmarena.com/huaweis_kirin_1020_soc_tipped_to_have_50_better_performance_than_the_kirin_990-news-40563.php