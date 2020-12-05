Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı

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Neil Gaiman'ın yarattığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Gods dizisinin üçüncü sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı.

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İlk sezonu 2017 yılında başlayan dizi, ilk sezonu ile birçok izleyiciyi mutlu etmişti ancak ne yazık ki ikinci sezonda biraz hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yaklaşık iki yılın ardından da dizinin üçüncü sezonu yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dizinin üçüncü sezonu 10 Ocak 2021'de yayınlanacak. Yayınlanan tüm bölümleri şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. American Gods'ın uyarlandığı Neil Gaiman'ın aynı isimli kitapları da şu anda Türkçe baskıları ile birlikte ülkemizde bulunuyor.

Neil Gaiman en çok yazdığı Sandman çizgi romanlarıyla tanınıyor ve onun dizisi de şu anda yapım aşamasında. Yapım tamamlandığında Netflix'te yayınlanacak.

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