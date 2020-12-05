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    Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı

    Neil Gaiman'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan American Gods'ın, üçüncü sezonu için yeni bir fragman paylaşıldı. Yeni sezon 10 Ocak 2021'de başlıyor.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı
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    Neil Gaiman'ın yarattığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Gods dizisinin üçüncü sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı. 

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    İlk sezonu 2017 yılında başlayan dizi, ilk sezonu ile birçok izleyiciyi mutlu etmişti ancak ne yazık ki ikinci sezonda biraz hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yaklaşık iki yılın ardından da dizinin üçüncü sezonu yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dizinin üçüncü sezonu 10 Ocak 2021'de yayınlanacak. Yayınlanan tüm bölümleri şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. American Gods'ın uyarlandığı Neil Gaiman'ın aynı isimli kitapları da şu anda Türkçe baskıları ile birlikte ülkemizde bulunuyor.

    Neil Gaiman en çok yazdığı Sandman çizgi romanlarıyla tanınıyor ve onun dizisi de şu anda yapım aşamasında. Yapım tamamlandığında Netflix'te yayınlanacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2. sezonu yarıda bırakmıştım neyseki bişey kaybetmemişim...zaten konu belli...bişey kaçırmıyorsun
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp dizi birşey anlatmıyor
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    ultra sonic 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hocam american gods 1. sezon 8. bölüm de altyazı kayması bulunmakta bu sadece bende mi bulunmakta eğer bir tek bende bulunuyosa nasıl çözerim
    1 Yanıt Yanıtla
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    sierratr1 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Amazon Prime ile seyredebilirsin.
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