Ewan McGregor'lu Star Wars: Kenobi dizisinin çekimleri başlıyor

Disney Plus'ın yeni yüksek bütçeli projelerinden olan Star Wars: Kenobi dizisinden bugün bazı yeni bilgiler geldi. Ewan McGregor'un Obi-Wan rolüyle Star Wars evrenine geri döneceği dizinin çekimlerinin önümüzdeki ay başlayacağı duyuruldu. CBS Boston'da yer alan habere göre, 4 Ocak'ta başlayacak olan çekimlerin bir kısmı ABD'nin Boston şehrinde yapılacak.

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Çekim tarihlerinin paylaşıldığı Film & Televizyon Endüstri Birliği'nin sayfası productionlist.com'da, dizinin konusuyla ilgili bazı ifadeler de yayınlanmış. Paylaşılan açıklama yazısına göre dizi Star Wars hayranlarının yakından tanıdığı çöl gezegen Tatooine'da geçecek. Jedi Ustası Obi-Wan'ın burada gizlendiği belirtiliyor. Ayrıca Luke Skywalker'ın da dizide küçük bir çocuk olarak yer alacağını işaret eden ifadeler kullanılmış.

Star Wars: Kenobi dizisinde göreceğimiz karakterler ve oyuncu kadrosu henüz belli değil. Şu an için sadece Ewan McGregor onaylandı. Dizinin altı bölümlük bir mini-dizi şeklinde hazırlanması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi yok ancak 2022 içerisinde seyircilerle buluşması bekleniyor.

ABD ve Avrupa'da büyük başarı yakalayan Disney Plus platformunda şu anda Marvel ve Star Wars markalarına büyük yatırımlar yapılıyor. The Mandalorian'ın ardından Obi-Wan Kenobi dizisinin de aynı şekilde büyük bir popülariteye ulaşacağını tahmin edebiliriz. Disney ayrıca şu anda Diego Luna'nın Cassian Andor karakteri için de bir dizi hazırlıyor.

Disney Plus maalesef şu an için Türkiye'de servis vermiyor ve ne zaman geleceği de belli değil. Umuyoruz Disney en kısa sürede ülkemize de giriş yapar.

https://boston.cbslocal.com/2020/12/03/star-wars-kenobi-filming-boston-london/

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