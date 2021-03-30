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    Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi

    Neil Gaiman'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan American Gods'ın, üçüncü sezonunun ardından dizi iptal edildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Mart 2021, 23:59 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi
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    Neil Gaiman'ın yarattığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Gods dizisi ne yazık ki üçüncü sezonun ardından iptal edildi.

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    Ocak ayında dizinin üçüncü sezonu başlamıştı ve geçtiğimiz hafta dizi sonlanmıştı. The Hollywod Reporter'ın son haberine göre ise dizi iptal edildi. Ancak hikayeyi tamamlayabilmek adına bir film yapılması da şu anda yayıncı ile görüşülüyor. İptal edilme kararının sebebi açıklanmasa da tahminler reyting yönünde. Dizinin ilk sezonunun ardından izleyici sayısı %65 oranında düşmüş.

    Dizi izleyici sayısı ile aynı şekilde kalitesini de aslında kaybetmişti. İlk sezonu ile başarı yakalayan dizi ikinci sezon ile hayranları bir hayli üzmüştü ve yine üçüncü sezonla da çok iyi bir iş çıkartamamıştı.

    Dizinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Amazon Prime Video üzerinde bulabilirsiniz. Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Neil Gaiman'ın bir başka projesi Sandman de şu anda Netflix için geliştiriliyor.



    https://www.ign.com/articles/american-gods-canceled-starz-potential-neil-gaiman-event-series-tv-movie
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    L
    lterlemez 12 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    carlos1111 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi kötü izliyorduk yine, en azından bir final yapsalarda boşa izlemiş olmasak.
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    C cand. 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dizi iyi de çok uzatılıyor sahneler çekim efektler film kadar kaliteli ama 2 sezonda tamamlamaları lazımdı
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi bir konuyu kötü işlediler. Ama sinematografi olarak baya iyi sahneler vardı. Renk paleti olsun, kadrajlar olsun, müzikler olsun fena bir diziydi.
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    Hemrety 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 sezon nasıl devam ettiğini anlayamadığım dizi. O vasat 1.sezondan sonra en azından kitaba daha fazla saygısızlık etmemek için iptal edilmesi gerekirdi.
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