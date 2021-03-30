Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi

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Neil Gaiman'ın yarattığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Gods dizisi ne yazık ki üçüncü sezonun ardından iptal edildi.

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Ocak ayında dizinin üçüncü sezonu başlamıştı ve geçtiğimiz hafta dizi sonlanmıştı. The Hollywod Reporter'ın son haberine göre ise dizi iptal edildi. Ancak hikayeyi tamamlayabilmek adına bir film yapılması da şu anda yayıncı ile görüşülüyor. İptal edilme kararının sebebi açıklanmasa da tahminler reyting yönünde. Dizinin ilk sezonunun ardından izleyici sayısı %65 oranında düşmüş.

Dizi izleyici sayısı ile aynı şekilde kalitesini de aslında kaybetmişti. İlk sezonu ile başarı yakalayan dizi ikinci sezon ile hayranları bir hayli üzmüştü ve yine üçüncü sezonla da çok iyi bir iş çıkartamamıştı.

Dizinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Amazon Prime Video üzerinde bulabilirsiniz. Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Neil Gaiman'ın bir başka projesi Sandman de şu anda Netflix için geliştiriliyor.

https://www.ign.com/articles/american-gods-canceled-starz-potential-neil-gaiman-event-series-tv-movie

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