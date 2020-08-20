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    Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek

    Google, orman yangınlarının ilerlemeleri hakkında insanların daha fazla bilgi edinebilmeleri için orman yangını takip özelliğini duyurdu. Böylece orman yangınları gerçek zamanlı olarak takip edilecek.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Arama devi Google, orman yangınlarının ilerlemeleri hakkında insanların daha fazla bilgi edinebilmeleri için arama sonuçları ve haritalar uygulamasına, orman yangınlarının sınırlarını gösteren yeni bir özellik ekledi. 

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    Orman yangınları uydu verileri aracılığıyla haritalanacak

    Yangınlar, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan verilerin Google Earth Engine tarafından analiz edilmesiyle haritada gösterilecek. Bu uydular, alevleri doğrudan tespit edemeseler de sahip oldukları kızılötesi ve optik sensörler sayesinde alevlerin ürettiği yoğun duman bulutlarını ve yoğun ateş altındaki alanlardaki büyük sıcak noktaları görebiliyor. 

    Her bir saatte yenilenecek olan verilerle birlikte İnsanların ve yardım kuruluşlarının yangının durumunu takip etmesi ve ona göre aksiyon alması sağlanacak. Üstelik yangın sebebiyle kapanan yollar da haritada gösterilerek, kullanıcıların tehlikeli bölgeden uzak kalması sağlanacak. 

    Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan bu özellik yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanılabilecek.



    https://blog.google/products/search/mapping-wildfires-with-satellite-data/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    drjacob (... ) 10 sa.
    google çalışıyor
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    zero fear 1 gün
    Bu adamları ne kadar eleştirsek de insanlığa çağ atlattılar resmen.. ABD olmasa teknoloji nasıl bir düzeyde olurdu çok merak ediyorum.
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    veteriner69 13 sa. zero fear
    ABD 5. sırada innovasyon konusunda.
    1. İsviçre
    2. İngiltere
    3. İsveç
    4. Hollanda
    5. ABD
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