Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek

Arama devi Google, orman yangınlarının ilerlemeleri hakkında insanların daha fazla bilgi edinebilmeleri için arama sonuçları ve haritalar uygulamasına, orman yangınlarının sınırlarını gösteren yeni bir özellik ekledi.

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Orman yangınları uydu verileri aracılığıyla haritalanacak

Yangınlar, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan verilerin Google Earth Engine tarafından analiz edilmesiyle haritada gösterilecek. Bu uydular, alevleri doğrudan tespit edemeseler de sahip oldukları kızılötesi ve optik sensörler sayesinde alevlerin ürettiği yoğun duman bulutlarını ve yoğun ateş altındaki alanlardaki büyük sıcak noktaları görebiliyor.

Her bir saatte yenilenecek olan verilerle birlikte İnsanların ve yardım kuruluşlarının yangının durumunu takip etmesi ve ona göre aksiyon alması sağlanacak. Üstelik yangın sebebiyle kapanan yollar da haritada gösterilerek, kullanıcıların tehlikeli bölgeden uzak kalması sağlanacak.

Şimdilik ABD'de kullanıma sunulan bu özellik yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

https://blog.google/products/search/mapping-wildfires-with-satellite-data/

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