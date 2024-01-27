Knives Out 3'ün çekimlerine bu yıl başlanacak

Tam Boyutta Gör Rian Johnson'ın yazıp yönettiği, ünlü oyuncu Daniel Craig'in başrolünü üstlendiği Knives Out, Netflix'in bugüne kadarki en popüler filmlerinden biri olurken, bu başarısıyla yeni bir serinin de temellerini attı. 2022 yılında Glass Onion ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filmiyle geri dönecek. İkinci film çıktıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan Knives Out 3, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Deadline'ın haberine göre, merakla beklenen yeni Knives Out filminin çekimlerine bu yıl başlanacak. Bu da popüler serinin yeni filmini en geç 2025'te izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor. Zira Knives Out filmleri yapıları gereği uzun post-prodüksiyon süreçlerine ihtiyaç duyan yapımlar değil.

Knives Out 3'te Dedektif Benoit Blanc Yeni Bir Davayı Çözmeye Çalışacak

Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Knives Out 3'te Daniel Craig dışında önceki filmlerden herhangi bir oyuncunun yer alması beklenmiyor. Bunun yerine ilk iki filmde olduğu gibi yepyeni karakterler ve yepyeni oyuncular karşımıza çıkacak.

İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdüreceği düşünülüyor.

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Filmin çekimlerine bu yıl içinde başlanması planlandığı için ön hazırlık sürecinin çok yakında hız kazanacağını varsayabiliriz. Bu da filmde yer alacak oyuncuların yakın gelecekte netlik kazanmaya başlayacağı anlamına geliyor.

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Knives Out 3 çekimleri bu yıl başlayacak