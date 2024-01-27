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    Anlık Bildirim

    Knives Out 3'ün çekimlerine bu yıl başlanacak

    Netflix'in popüler Knives Out serisi yeni bir filmle geri dönüyor. Dedektif Benoit Blanc'ın yeni bir gizemi çözmeye çalışacağı Knives Out 3'ün çekimlerine bu yıl başlanacak.
    Knives Out 3 çekimleri bu yıl başlayacak Tam Boyutta Gör
    Rian Johnson'ın yazıp yönettiği, ünlü oyuncu Daniel Craig'in başrolünü üstlendiği Knives Out, Netflix'in bugüne kadarki en popüler filmlerinden biri olurken, bu başarısıyla yeni bir serinin de temellerini attı. 2022 yılında Glass Onion ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filmiyle geri dönecek. İkinci film çıktıktan kısa süre sonra hazırlıklarına başlanan Knives Out 3, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

    Deadline'ın haberine göre, merakla beklenen yeni Knives Out filminin çekimlerine bu yıl başlanacak. Bu da popüler serinin yeni filmini en geç 2025'te izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor. Zira Knives Out filmleri yapıları gereği uzun post-prodüksiyon süreçlerine ihtiyaç duyan yapımlar değil.

    Knives Out 3'te Dedektif Benoit Blanc Yeni Bir Davayı Çözmeye Çalışacak

    Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Knives Out 3'te Daniel Craig dışında önceki filmlerden herhangi bir oyuncunun yer alması beklenmiyor. Bunun yerine ilk iki filmde olduğu gibi yepyeni karakterler ve yepyeni oyuncular karşımıza çıkacak.

    İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdüreceği düşünülüyor.

    Filmin çekimlerine bu yıl içinde başlanması planlandığı için ön hazırlık sürecinin çok yakında hız kazanacağını varsayabiliriz. Bu da filmde yer alacak oyuncuların yakın gelecekte netlik kazanmaya başlayacağı anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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