Knives Out 3'ün çekimlerine bu yıl başlanacak

Deadline'ın haberine göre, merakla beklenen yeni Knives Out filminin çekimlerine bu yıl başlanacak. Bu da popüler serinin yeni filmini en geç 2025'te izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor. Zira Knives Out filmleri yapıları gereği uzun post-prodüksiyon süreçlerine ihtiyaç duyan yapımlar değil.
Knives Out 3'te Dedektif Benoit Blanc Yeni Bir Davayı Çözmeye Çalışacak
Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, yine yepyeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Knives Out 3'te Daniel Craig dışında önceki filmlerden herhangi bir oyuncunun yer alması beklenmiyor. Bunun yerine ilk iki filmde olduğu gibi yepyeni karakterler ve yepyeni oyuncular karşımıza çıkacak.
İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdüreceği düşünülüyor.
Filmin çekimlerine bu yıl içinde başlanması planlandığı için ön hazırlık sürecinin çok yakında hız kazanacağını varsayabiliriz. Bu da filmde yer alacak oyuncuların yakın gelecekte netlik kazanmaya başlayacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.