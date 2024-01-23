Yeni Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen film serileri arasında yer alan Jurassic Park serisi 2015 yılında Jurassic World ile geri döndüğünde, bu, uzun yıllar sürecek yeni bir serinin doğuşu olarak görülmüştü. Nitekim Jurassic World'e iki devam filmi de çekildi. Ancak devam filmlerinde çıta gitgide düşünce bu macera beklenenden kısa sürdü. Nitekim 2022 yapımı Jurassic World Dominion ile birlikte bir nevi erken final yapıldı. Ancak bildiğiniz gibi Hollywood'da hiçbir seri uzun süre cansız kalmıyor. Yüksek gişe potansiyeli olan bu serinin uzun süre atıl kalmasını istemeyen Universal, yeni bir Jurassic World filmi için hazırlıklara başladı.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olması beklenen bu yeni filmi, ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

Yeni Jurassic World Filmi 2025'te Çıkabilir

Film henüz senaryo yazım aşamasında olduğu için yönetmen koltuğunda kimin oturacağı netlik kazanmış değil. Ancak senaryonun yavaştan şekillenmeye başladığı ve hazırlık sürecinin hızla ilerlediği söyleniyor. Bu yüzden filmin yönetmeni de çok yakında belli olabilir. Öte yandan Jurassic Park serisinin mimarları olan Steven Spielberg ve Frank Marshall, bu yeni filmde de yapımcı olarak yer alacak.

Gladiator 2'nin çekimleri tamamlandı 5 gün önce eklendi

Bu yeni filmin farklı bir dönemde geçmesi ve yeni karakterlere odaklanması bekleniyor ama eski filmlerle bağını ne ölçüde koruyacağı bilinmiyor. Neticede Jurassic World de ilk başladığında bir benzerini yapmıştı ama zamanla Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum gibi Jurassic Park filmlerinin yıldızlarını da hikâyeye dâhil etti. Bu yüzden yeni seride de bir benzerini görmemiz mümkün. Yeni filmin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Üstelik bu öyle çok uzun bir bekleyiş de olmayabilir. Çünkü gelen bilgilere göre Universal bu projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyor ve işler planlandığı gibi giderse film 2025'e bile yetiştirilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandı