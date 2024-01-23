Yeni Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandı

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olması beklenen bu yeni filmi, ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.
Yeni Jurassic World Filmi 2025'te Çıkabilir
Film henüz senaryo yazım aşamasında olduğu için yönetmen koltuğunda kimin oturacağı netlik kazanmış değil. Ancak senaryonun yavaştan şekillenmeye başladığı ve hazırlık sürecinin hızla ilerlediği söyleniyor. Bu yüzden filmin yönetmeni de çok yakında belli olabilir. Öte yandan Jurassic Park serisinin mimarları olan Steven Spielberg ve Frank Marshall, bu yeni filmde de yapımcı olarak yer alacak.
Bu yeni filmin farklı bir dönemde geçmesi ve yeni karakterlere odaklanması bekleniyor ama eski filmlerle bağını ne ölçüde koruyacağı bilinmiyor. Neticede Jurassic World de ilk başladığında bir benzerini yapmıştı ama zamanla Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum gibi Jurassic Park filmlerinin yıldızlarını da hikâyeye dâhil etti. Bu yüzden yeni seride de bir benzerini görmemiz mümkün. Yeni filmin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Üstelik bu öyle çok uzun bir bekleyiş de olmayabilir. Çünkü gelen bilgilere göre Universal bu projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyor ve işler planlandığı gibi giderse film 2025'e bile yetiştirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.