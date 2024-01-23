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    Anlık Bildirim

    Yeni Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandı

    Yeni bir Jurassic World filmi geliyor. Son filmlerden bağımsız yeni bir serinin ilk parçası olarak hazırlanan bu yeni filmi, orijinal serinin senaristi David Koepp yazıyor.
    Yeni Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen film serileri arasında yer alan Jurassic Park serisi 2015 yılında Jurassic World ile geri döndüğünde, bu, uzun yıllar sürecek yeni bir serinin doğuşu olarak görülmüştü. Nitekim Jurassic World'e iki devam filmi de çekildi. Ancak devam filmlerinde çıta gitgide düşünce bu macera beklenenden kısa sürdü. Nitekim 2022 yapımı Jurassic World Dominion ile birlikte bir nevi erken final yapıldı. Ancak bildiğiniz gibi Hollywood'da hiçbir seri uzun süre cansız kalmıyor. Yüksek gişe potansiyeli olan bu serinin uzun süre atıl kalmasını istemeyen Universal, yeni bir Jurassic World filmi için hazırlıklara başladı.

    Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olması beklenen bu yeni filmi, ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

    Yeni Jurassic World Filmi 2025'te Çıkabilir

    Film henüz senaryo yazım aşamasında olduğu için yönetmen koltuğunda kimin oturacağı netlik kazanmış değil. Ancak senaryonun yavaştan şekillenmeye başladığı ve hazırlık sürecinin hızla ilerlediği söyleniyor. Bu yüzden filmin yönetmeni de çok yakında belli olabilir. Öte yandan Jurassic Park serisinin mimarları olan Steven Spielberg ve Frank Marshall, bu yeni filmde de yapımcı olarak yer alacak.

    Bu yeni filmin farklı bir dönemde geçmesi ve yeni karakterlere odaklanması bekleniyor ama eski filmlerle bağını ne ölçüde koruyacağı bilinmiyor. Neticede Jurassic World de ilk başladığında bir benzerini yapmıştı ama zamanla Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum gibi Jurassic Park filmlerinin yıldızlarını da hikâyeye dâhil etti. Bu yüzden yeni seride de bir benzerini görmemiz mümkün. Yeni filmin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Üstelik bu öyle çok uzun bir bekleyiş de olmayabilir. Çünkü gelen bilgilere göre Universal bu projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyor ve işler planlandığı gibi giderse film 2025'e bile yetiştirilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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