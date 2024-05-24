Steven Spielberg'in yeni UFO filminin vizyon tarihi açıklandı

Kariyeri boyunca gerek yönetmen, gerekse yapımcı olarak UFO'lar ve uzaylılarla ilgili işlere imza atan Steven Spielberg, UFO fenomeninin belki de hiç olmadığı kadar gündemde olduğu bu dönemde yeni bir UFO filmine daha imza atacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu proje, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.
Steven Spielberg'in UFO Filmi, 15 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek
Son olarak The Fabelmans'a imza atan Spielberg'in sıradaki projesinin bu UFO filmi olacağı kesinleşirken, filmin vizyon tarihi de belli oldu. Universal Pictures çatısı altında hayata geçirilecek olan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.
Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man gibi filmlerin ödüllü senaristi David Koepp'in senaryosunu yazacağı bu filmin konusu hakkında çok fazla detay paylaşılmıyor. Sadece bunun UFO'larla ilgili özgün bir film olacağı söyleniyor. Koepp'in yazacağı senaryoya kaynaklık edecek hikâye, Spielberg'in imzasını taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.