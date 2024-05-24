Steven Spielberg'in yeni UFO filminin vizyon tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg, kariyerinin başlarında çektiği Close Encounters of the Third Kind ve E.T. gibi filmlerle UFO fenomenini sinemada bu ölçekte işleyen ilk yönetmenlerden biri olurken; uzaylılarla ilgili toplumsal bilince yerleşen pek çok imgenin de yaratıcısı hâline geldi. Bugün kısa yeşil uzaylılardan söz edildiğinde zihnimizde beliren görüntünün Close Encounters of the Third Kind'dakine oldukça yakın olması tesadüf değil.

Kariyeri boyunca gerek yönetmen, gerekse yapımcı olarak UFO'lar ve uzaylılarla ilgili işlere imza atan Steven Spielberg, UFO fenomeninin belki de hiç olmadığı kadar gündemde olduğu bu dönemde yeni bir UFO filmine daha imza atacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu proje, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

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Steven Spielberg'in UFO Filmi, 15 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Son olarak The Fabelmans'a imza atan Spielberg'in sıradaki projesinin bu UFO filmi olacağı kesinleşirken, filmin vizyon tarihi de belli oldu. Universal Pictures çatısı altında hayata geçirilecek olan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.

Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man gibi filmlerin ödüllü senaristi David Koepp'in senaryosunu yazacağı bu filmin konusu hakkında çok fazla detay paylaşılmıyor. Sadece bunun UFO'larla ilgili özgün bir film olacağı söyleniyor. Koepp'in yazacağı senaryoya kaynaklık edecek hikâye, Spielberg'in imzasını taşıyor.

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