WAT Mobilite’den 29 Ekim’e özel şarj istasyonlarında indirim kampanyası

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Tam Boyutta Gör Koç Holding A.Ş.’nin bir parçası WAT Mobilite, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonlarında indirim kampanyası yapacağını açıkladı.

WAT Mobilite’den bayram kampanyası

Tam Boyutta Gör Firma yaptığı açıklamada “Cumhuriyetin aydınlık yolunda enerjimiz hiç bitmeyecek! Cumhuriyetimizin 101. yılına özel, 27-28-29 Ekim tarihlerinde geçerli olacak fiyat tarifemizle WAT ile iyi yolculuklar dileriz.” ifadelerini yer verirken Türkiye genelindeki şarj istasyonlarındaki tarifelerde hatırı sayılır bir indirim yaptı:

AC Tarife: 6,20 TL yerine 4,40 TL

DC Tarife: 7,99 TL yerine 5,67 TL

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27-28-29 Ekim tarihleri arasında geçerli olan fiyatlardan tüm elektrikli araç kullanıcıları yararlanabiliyor. WAT Mobilite 52 şehirde yaygınlaşmış 300 lokasyonda sunduğu 247 DC ve 204 AC şarj noktasına sahip. Firmanın şarj istasyonları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Adana ve Trabzon başta olmak üzere pek çok lokasyonda bulunuyor.

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WAT Mobilite’den 29 Ekim’e özel şarj istasyonlarında kampanya